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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan tarihi başarı! Guardiola ve Ancelotti'yi geride bıraktı

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan tarihi başarı! Guardiola ve Ancelotti'yi geride bıraktı

Galatasaray, Onvo Antalyaspor galibiyeti ile birlikte Trendyol Süper Lig'deki namağlup yükselişini sürdürürken Okan Buruk ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte Buruk'un Pep Guardiola ve Carlo Ancelotti'yi geride bırakarak uzandığı o başarı... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 14:38
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GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan tarihi başarı! Guardiola ve Ancelotti'yi geride bıraktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Onvo Antalyaspor ile karşılaştı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan tarihi başarı! Guardiola ve Ancelotti'yi geride bıraktı

RAMS Park'taki mücadeleyi 4-0'lık rahat bir skorla kazanan sarı kırmızılılar, son haftalarda aldıkları kötü sonuçların ardından kendisini taraftarlara affettirdi.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan tarihi başarı! Guardiola ve Ancelotti'yi geride bıraktı

Osimhen'in hat-trick kaydettiği karşılaşmada Alvaro Morata da 1 gol/1 asist katkısı sunarak beğenileri topladı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan tarihi başarı! Guardiola ve Ancelotti'yi geride bıraktı

Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk ile ilgili dikkat çeken bir başarı ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan tarihi başarı! Guardiola ve Ancelotti'yi geride bıraktı

Okan Buruk, sarı kırmızılı takımın başında aldığı 83 galibiyet ile 2022/23 sezonundan bu yana Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla galibiyet alan teknik adamlar listesinde en üst sırada yer aldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan tarihi başarı! Guardiola ve Ancelotti'yi geride bıraktı

Buruk'u 70 galibiyet ile Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ve Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti takip etti.

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