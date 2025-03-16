GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan tarihi başarı! Guardiola ve Ancelotti'yi geride bıraktı
Galatasaray, Onvo Antalyaspor galibiyeti ile birlikte Trendyol Süper Lig'deki namağlup yükselişini sürdürürken Okan Buruk ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte Buruk'un Pep Guardiola ve Carlo Ancelotti'yi geride bırakarak uzandığı o başarı... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)
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Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk ile ilgili dikkat çeken bir başarı ortaya çıktı.
Okan Buruk, sarı kırmızılı takımın başında aldığı 83 galibiyet ile 2022/23 sezonundan bu yana Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla galibiyet alan teknik adamlar listesinde en üst sırada yer aldı.
Buruk'u 70 galibiyet ile Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ve Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti takip etti.
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