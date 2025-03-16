GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan tarihi başarı! Guardiola ve Ancelotti'yi geride bıraktı

Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk ile ilgili dikkat çeken bir başarı ortaya çıktı.

Okan Buruk, sarı kırmızılı takımın başında aldığı 83 galibiyet ile 2022/23 sezonundan bu yana Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla galibiyet alan teknik adamlar listesinde en üst sırada yer aldı.