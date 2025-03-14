Thomas Reis: Fenerbahçe karşısında özgüvenli ve baskılı olmalıyız

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig'in 28'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı öncesinde Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Fenerbahçe'nin Avrupa kupasında oynadığı maçtan dolayı yorgun olabileceğini ancak iyi bir takıma sahip oldukları için ellerinden geleni yapmak isteyeceklerini belirten Thomas Reis, "Evet Fenerbahçe Avrupa maçımda 120 dakika oynadığı için bizim adamıza belki bir avantaj olabilir. Çünkü çok fazla enerji sarf ettiler. Fenerbahçe kesinlikle çok iyi bir performans gösterdi. Yaklaşık 120 dakikadan fazla bir maç oynadıktan sonra penaltılarda kaybetmiş olmak elbette çok üzücü olmuştur. Bundan sonra ligde şampiyonluk için maçlara daha fazla asılacakları düşüncesindeyim. Ancak onların özgüveni olduğu gibi benim takımımın da özgüveni yerinde" diye konuştu.

'OYUNCU TRANSFER TAKİBİNDEN ÇOK ÖNÜMÜZDEKİ 10 MAÇA ODAKLANDIK'

Samsunspor'un 1 Temmuz'dan itibaren transfer yasağının bitmesi ile alakalı basın mensuplarına konuşan Thomas Reis, "Şu an daha oynamamız gereken 10 karşılaşma var. Tamamen konsantrasyonumu bu oynayacağımız 10 maça vermiş durumdayım. Evet gelecekle alakalı bazı planlar yapıyoruz ama şimdiki odak noktam tamamen takımımın göstermiş olduğu performans. Ligde üçüncü sıradayız ve biz bu pozisyonu korumaya devam etmek istiyoruz. Elbette ki zor olacaktır ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Eyüpspor'la aramızda 7 puan gibi bir fark var. Biz ise aynı zamanda Beşiktaş'la üçüncülük ve dördüncülük pozisyonu için savaş vermekteyiz. Ayrıca net bir şekilde söylemem gerekiyor ki burada oyuncularımız varken gelecekle alakalı 'Ne tür transferler yapacağız, hangi pozisyonlara ne tür oyuncular alacağız?' gibi konuları konuşmak bence adaletli ve hoş olmaz. Oyuncularımı bu sezon inanılmaz bir performans gösteriyorlar. Tabii gelecek planlarını buradaki futbol direktörümüz ile konuşuyorum" ifadelerini kullandı.

'5 DAKİDA BİLE FIRSAT BULABİLEN OYUNCU MAÇI DEĞİŞTİREBİLİR'

Kadrodaki oyun planlaması hakkında konuşan Thomas Reis, "Kadromda olan her bir oyuncuya ihtiyacım olacak. Oyuncularım da bunun bilincinde. Tabii ilk 11'deki oyuncular iyi performans gösterdiğinde, yedekte olan oyuncuların ilk 11'e girebilmesi kolay olmuyor. Ama oyuncularıma her zaman söylediğim bir şey var. 5 dakika bile olsa o fırsat size geldiğinde maçı değiştirebilirsiniz. Sezon başından beri herkesin bildiği bir şey varsa o da bizim transfer yasağımız. Bazen kart cezalısı oyuncularımız oluyor, bazen de sakat oyuncularımız oluyor. Bu da diğer oyuncularımız için bir fırsat olduğu anlamına geliyor. Geçen hafta da Flavien yedeklerden girerek oynadı. O da kolay bir dönemden geçmedi. Ancak geçen hafta dediğim gibi ona bir fırsat geldi. Umarım sezonun geri kalan kısmında çok fazla sakatlık vermeyiz ve sezonu iyi bir yerde bitiririz. Celil bu karşılaşmada bizimle birlikte olabilecek. Satka'nın sakatlığının geçmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var. Ancak bireysel antrenmanları elbette ki yaptı. Muhtemelen milli aradan sonra tekrardan takımla çalışmalara başlayacak" dedi.

'AVRUPA KUPALARINDA TÜRK TAKIMI KALMAMASI ÇOK ÜZÜCÜ'

Fenerbahçe'nin yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri hakkında konuşan Reis, "Oyuncularıma şu anda söylediğim bir şey varsa o da Fenerbahçe karşısında kesinlikle özgüvenli ve baskılı olmalarıdır. Avrupa'da maç oynadıkları için yorgun olabilirler ancak onlar da çok iyi bir takıma sahipler ve muhtemelen bizi yenmek için oynayacaklardır. Dünkü maçla alakalı sonuca baktığımızda ise açıkçası Türk futbolu adına yazık oldu diyebilirim. Çünkü Avrupa kupalarına kalan herhangi bir Türk takımı yok. Fenerbahçe ise ligin geri kalan kısmında lige daha fazla asılacaktır. Onun dışında aynı zamanda Türkiye Kupası'nda da başarılı bir sonuca ulaşmak isteyeceklerdir. Biz de elbette ki kazanmak, puan ya da puanlar almak istiyoruz. Mutlaka zor olacaktır. Çünkü Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Çok zor bir atmosfer olacaktır. Harika bir takıma karşı, harika bir hocaya karşı oynayacağız. Bizim de böyle bir atmosferden böyle bir takıma karşı oynamaktan ötürü de zevk almamız gerekiyor" diye konuştu.

'BU MAÇTA HAKEMLER HAKKINDAKİ TEK DİLEĞİM İYİ YÖNETMELERİDİR'

Süper Lig'deki hakem performansları hakkında konuşan Thomas Reis, "Bu maçta görev alacak olan hakemin hakkında dileğim kesinlikle iyi bir performans sergilemesi olacaktır. Tabii Galatasaray ve Fenerbahçe maçında öncesinde ve sonrasında çok ciddi hakem konusu tartışıldı. Bunu da takip ettim. Türk hakemleri için açıkçası bu çok iyi bir şey değil. Olayların bu kadar konuşulması onların da performansını etkiliyordur diye düşünüyorum. Biz de 2-3 maçta kötü bir hakem performansıyla karşı karşıya kalmıştık. Hakemler de ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bir maçı elbette ki kaybedebilirsiniz ama ben bu kaybetme sebebinin hakemler tarafından olmasını istemem. Rizespor karşılaşmasında hakemden ötürü kaybetmedik. Yani çok rahat bir şekilde hakemi bahane de edebilirdik ama kesinlikle hakemlik bir şey yoktu. Hakemlerin de öğrenmesi kendilerini geliştirmeleri lazım. Büyük takımlar elbette ki yabancı hakem talebinde bulunabiliyorlar. Anadolu takımları böyle bir talepte bulunsalar bile kabul görmeyebiliyorlar. Var olan hakemi kabul etmemiz gerekiyor. Umarım hakemler Fenerbahçe karşısında hatasız bir maç yönetir" dedi. (DHA)