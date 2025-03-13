GALATASARAY HABERİ - Torreira'nın menajerinden transfer açıklaması! Boca Juniors...

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana bir zirve mücadelesi veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda takımdaki geleceği merak edilen isimlerden biri de Lucas Torreira oldu.