  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Torreira'nın menajerinden transfer açıklaması! Boca Juniors...

GALATASARAY HABERİ - Torreira'nın menajerinden transfer açıklaması! Boca Juniors...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'nın sarı-kırmızılı takımdan ayrılarak Boca Juniors'a transfer olacağı iddia edilmişti. Uruguaylı yıldızın menajeri Pablo Bentancur, oyuncusunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 15:36
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MERT KILIÇ
GALATASARAY HABERİ - Torreira'nın menajerinden transfer açıklaması! Boca Juniors...

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana bir zirve mücadelesi veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Torreira'nın menajerinden transfer açıklaması! Boca Juniors...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda takımdaki geleceği merak edilen isimlerden biri de Lucas Torreira oldu.

GALATASARAY HABERİ - Torreira'nın menajerinden transfer açıklaması! Boca Juniors...

Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin Uruguaylı yıldızı ısrarla transfer etmek istediği ve başarılı futbolcunun Arjantin ekibiyle sözleşme imzalayacağı öne sürülmüştü.

GALATASARAY HABERİ - Torreira'nın menajerinden transfer açıklaması! Boca Juniors...

Torreira da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda Boca Juniors'ta oynamaya sıcak baktığını belirtmişti.

GALATASARAY HABERİ - Torreira'nın menajerinden transfer açıklaması! Boca Juniors...

Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, oyuncusunun geleceğine ilişkin konuştu.

GALATASARAY HABERİ - Torreira'nın menajerinden transfer açıklaması! Boca Juniors...

"YAKIN ZAMANDA BOCA JUNIORS'A GİTMEYECEK"

Carve Deportiva'ya konuşan Bentancur, "Torreira, Galatasaray için hala önemli bir oyuncu. Yakın zamanda Boca Juniors'a transfer olacağını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Torreira'nın menajerinden transfer açıklaması! Boca Juniors...

Öte yandan haberde Boca Juniors'ın 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer etmek için 15 milyon Euro'yı gözden çıkarması gerektiği vurgulandı.

GALATASARAY HABERİ - Torreira'nın menajerinden transfer açıklaması! Boca Juniors...

Lucas Torreira bu sezon Galatasaray formasıyla 37 maça çıktı.

GALATASARAY HABERİ - Torreira'nın menajerinden transfer açıklaması! Boca Juniors...

Uruguaylı yıldız, 1 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Beko-ASVEL maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko-ASVEL maçı ne zaman? 16:03
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 15:55
Torreira'nın menajerinden transfer açıklaması! Torreira'nın menajerinden transfer açıklaması! 15:36
Beşiktaş'ta hazırlıklar devam etti Beşiktaş'ta hazırlıklar devam etti 15:31
Fırtına resmen açıkladı! Güneş ve Tekke... Fırtına resmen açıkladı! Güneş ve Tekke... 15:31
Osimhen: Tek istediğim şey... Osimhen: Tek istediğim şey... 15:21
Daha Eski
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Romanya'da iftar programına katıldı TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Romanya'da iftar programına katıldı 14:59
Kulesza Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti Kulesza Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti 14:57
F.Bahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Anlaşma sağlandı F.Bahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Anlaşma sağlandı 14:03
İşte Dünyanın en korkutucu 10 stadyumu İşte Dünyanın en korkutucu 10 stadyumu 13:59
Rangers - Fenerbahçe maçı yayın bilgisi! Rangers - Fenerbahçe maçı yayın bilgisi! 13:58
Icardi G.Saray'dan ayrılıyor mu? Icardi G.Saray'dan ayrılıyor mu? 13:14