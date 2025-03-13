GALATASARAY HABERİ - Torreira'nın menajerinden transfer açıklaması! Boca Juniors...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'nın sarı-kırmızılı takımdan ayrılarak Boca Juniors'a transfer olacağı iddia edilmişti. Uruguaylı yıldızın menajeri Pablo Bentancur, oyuncusunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Torreira da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda Boca Juniors'ta oynamaya sıcak baktığını belirtmişti.
Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, oyuncusunun geleceğine ilişkin konuştu.
"YAKIN ZAMANDA BOCA JUNIORS'A GİTMEYECEK"
Carve Deportiva'ya konuşan Bentancur, "Torreira, Galatasaray için hala önemli bir oyuncu. Yakın zamanda Boca Juniors'a transfer olacağını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan haberde Boca Juniors'ın 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer etmek için 15 milyon Euro'yı gözden çıkarması gerektiği vurgulandı.
Lucas Torreira bu sezon Galatasaray formasıyla 37 maça çıktı.
Uruguaylı yıldız, 1 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.
Torreira'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
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