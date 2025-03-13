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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan VAR hakemine sitem!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan VAR hakemine sitem!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında İskoçya'nın Rangers takımına penaltı atışları sonucunda 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho maçın ardından VAR hakemi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 02:21 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 02:34
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan VAR hakemine sitem!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında İskoçya'nın Rangers takımına penaltı atışları sonucunda 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

Jose Mourinho maçın ardından penaltı pozisyonları hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ

"UMARIM UEFA BENİ CEZALANDIRMIYORDUR"

Jose Mourinho: "Yorumu bizi ilk maçtan sonra öldüren uzmanlara bırakıyorum. Kendileri dürüst ama sertlerdi. Bugün de dürüstçe yorum yapacaklardır. Takımımla çok gurur duyuyorum. Saha içinde savaşmaktan bahsettiniz ama oyun olarak da açık ara farkla daha iyi olan bizdik. Umuyorum UEFA cezalandırmıyordur beni. Kafamdan geçenleri dile getiremem, ceza alırım. Bugünj olanlar, Budapeşte'nin sonucu değildir. Sıradan şeylerdir. United maçı, penaltılar, bugün olanlar.... VAR hakemi dünyanın en iyilerinden biri deniyor, Van Bokel. Ben bir hayal kuruyordum, 5 kez başarmıştım ama oyuncularım ilk kez kazanacaktı. Bu hayali paylaşan herkes için üzgünüm. Kolay değil ama yola devam edeceğiz."

"HAYALLERİMİZİ KAYBETTİK"

"Bu akşam VAR hakeminin kötü bir uyku çekeceğini düşünmüyorum. Çok rahat, sessiz ve güzel bir gece geçirecektir. Sonrasında büyük bir milli maçta görev alacaktır ama biz hayallerimizi kaybettik. Bu haksızlık."

"3 PENALTISI VERİLMEYEN BİZDİK"

"Biz 2-0 kazandık. Biz bu eşleşmeyi farklı sebeplerden ötürü kaybettik. İkinci maçta harika işler çıkardık. Harika oynadık, skora ulaştık. 90 dakika sonunda kazanmayı hak eden bizdik. 120 dakika sonunda hak eden de bizdik. 3 penaltısı verilmeyen takım bizdik. Her şey çok garip. Çok bariz penaltılardı bunlar..."

"MÜKEMMEL DÖNÜŞLE ELENMEYİ TERCİH EDERİM"

"3 gün arka arkaya, kesintisiz idman yaptık. İyimser bir yaklaşımla baktık bu maçlara. Oyuncular da son derece özgüvenliydi. Bu şekilde elenmeyi tercih ederim. Böyle mükemmel bir dönüşle elenmeyi de tercih ederim. Eminim daha fazla acı veriyordur bize. Pazar günkü maç da çok zor olacak ama bu şekilde olmasını tercih ederdim. Son 20 maçta 1 tane kaybettik, o da Rangers'a karşıydı. Tekrar kazanmak, iyi performansa dönmek tekrar mümkün olacak."

"TÜRK TAKIMLARININ YARI FİNALE ÇIKMASI ZOR"

"Bu kulüp Avrupa'da finaller oynayabilecek potansiyele sahip. Bunu Porto ile başardım. Türk takımlarının yarı finallere çıkması bile zor, kupa kazanmayı bırakın. Bugün kesinlikle çeyrek finale çıkmayı hak ediyorduk. Böyle bir geri dönüş yapmak hiç kolay değil."

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