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Haberler Süper Lig Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Galatasaray Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 19:49
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Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi!

Galatasaray ile Fenerbahçe, internet sitelerinde paylaşılan açıklamalarda yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' ve 'çirkin ve kötü tezahürat' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Eyüpspor forması giyen Caner Erkin'in ise 'hakaret' nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 04.03.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler açıklandı.

Kurula yapılan sevkler şu şekilde:

"1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 02.03.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve Yönetim Kurulu üyesi Can Natan'ın 01.03.2025 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde paylaşılan açıklamalarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi CAN NATAN'ın 01.03.2025 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü YILMAZ YÜKSEL' in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 04.03.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 02.03.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ONVO ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve Yönetim Kurulu üyesi Fethi Pekin'in 01.03.2025 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde paylaşılan açıklamalarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi FETHİ PEKİN'in 01.03.2025 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- İKAS EYÜPSPOR Kulübü futbolcusu CANER ERKİN'in 03.03.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 04.03.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 03.03.2025 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - REEDER SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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