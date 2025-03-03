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Haberler Galatasaray Galatasaray 30 Kasım 2024 itibariyle 710 milyon TL kâr açıkladı!

Galatasaray 30 Kasım 2024 itibariyle 710 milyon TL kâr açıkladı!

Son dakika haberi: Galatasaray Kulübü, 30 Kasım 2024 dönemi itibarıyla 710 milyon TL kâr yaptığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 00:44
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Galatasaray 30 Kasım 2024 itibariyle 710 milyon TL kâr açıkladı!

Galatasaray, 30 Kasım 2024 dönemi itibarıyla 710 milyon TL kâr yaptığını açıkladı.

Sarı kırmızılıların KAP'a bildirisinde;

"Grup'un 30 Kasım 2024 tarihi itibariyle ara dönem konsolide finansal tabloları "İşletmenin Sürekliliği" ilkesi uyarınca hazırlanmıştır. 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolarda Grup'un ana ortaklığa ait özkaynaklar toplamı 1.302.620.063 TL, dönem karı 710.332.822 TL olmakla birlikte Grup'un esas faaliyet zararı 664.546.208 TL, geçmiş yıllar zararları ise 10.215.735.038 TL olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte Grup'un kısa vadeli yükümlülükleri dönen varlıklarını 4.977.500.916 TL aşmaktadır." ifadeleri yer aldı.

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