Derbinin faturası kesildi! İşte Jose Mourinho ve Okan Buruk'u bekleyen cezalar
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve golsüz beraberlikle sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbi sonrası yaptıkları açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilirken, her iki teknik adamı da bekleyen cezalar belli oldu. İşte detaylar...
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"RAKİP KULÜBEDEKİ HERKES MAYMUN GİBİ ZIPLADI"
Mourinho, "Hakeme teşekkür etmeliyim. Yusuf Akçiçek'in ilk dakikadaki pozisyonunda rakip kulübede herkes maymun gibi oyuncunun başında zıplıyorlardı. Türk hakem olsaydı 1'inci dakikadan sarı kartı verirdi ve 5'inci dakikada onu değiştirmem gerekirdi." dedi.
"MOURINHO AĞLAMASIYLA MEŞHUR"
Buruk ise Mourinho hakkında "The Crying One'ın (Ağlayan biri) konuşması biraz uzun sürdü. Biliyorsunuz ağlamasıyla meşhur. Burada uzun uzun ağladı. İçeride ağladı, hakemin odasına girdi ağladı. Ağlamaya devam etsin." ifadelerini kullandı.
Her iki teknik adam da yaptıkları açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada Jose Mourinho'nun "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "hakareti" sebebiyle, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" nedeniyle disipline sevk edildiği belirtildi.
PFDK sevklerinin açıklanmasının ardından Jose Mourinho ve Okan Buruk'un alacağı cezalar merak konusu oldu.
Okan Buruk'un sevk edildiği Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesinde, "Görevlilere 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 30 ila 60 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve ihlalin ağırlığına göre ilaveten Süper Lig için 1.500.000 TL'ye kadar ceza verilir." ifadeleri yer alıyor.
Jose Mourinho'nun sevk edildiği 36. maddede "Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TFF'nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren, sporda şiddet veya düzensizliği teşvikeden nitelikte ve/veya taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette hareketlerdebulunan; görevlilere ve diğer kişilere, 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.-TL'den 500.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.Futbolcular, kulüp yöneticileri, görevlileri ve diğer kişilerin her türlü iletişim araçları, sosyalmedya, her türlü basın yayın organı ve sair şekilde müsabaka hakemleri ile sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı olarak irtibat kurmaları yasaktır. İhlalin gerçekleştirilmesi halinde, Görevlilere ve diğer kişilere, en az 1 yıl müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesinegiriş yasağı veya en az 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekligörülmesi halinde 50.000.-TL'den 500.000.-TL'ye kadar para cezası verilir." ifadelerini bulunuyor.
Mourinho'nun PFDK'ya sevk edildiği 41. maddede ise "TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğerilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilikhaklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bueylemleri gerçekleştiren; Görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halindeise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün 12 arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.- TL'den 500.000.-TL'ye kadar para cezası verilir." ifadeleri yer alıyor.
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