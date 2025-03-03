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Haberler Süper Lig Rams Başakşehir 1-0 Net Global Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Rams Başakşehir 1-0 Net Global Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Rams Başakşehir, sahasında Net Global Sivasspor'u ağırladı. Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 Pazartesi 22:25
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Rams Başakşehir 1-0 Net Global Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Rams Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Net Global Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol, 9'uncu dakikada Deniz Türüç'ten geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Trendyol Süper Lig'de 2 maç aradan sonra galip gelen Rams Başakşehir, Süper Lig'de 36 puanla 7'nci sırada yer alırken; Net Global Sivasspor ise 24 puanda kaldı ve 16'ncı sıraya gerileyerek düşme hattında yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Rams Başakşehir, Bellona Kayserispor deplasmanına konuk olacak, Net Global Sivasspor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

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