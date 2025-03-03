TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'un konuğu oluyor.

Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

TÜMOSAN KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Tümosan Konyaspor-Trabzonspor maçı 3 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

64. RANDEVU

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor 64. kez rakip oluyor. Daha önce oynanan maçların 30'unda Karadeniz ekibi kazanırken, 14 mücadeleyi de Konya temsilicisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 19 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

TÜMOSAN KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, Melih, Prip, Pedrinho, Yusuf, Kramer

Trabzonspor: Uğurcan, Batagov, Savic, Malheiro, Mustafa, Mendy, Lundstram, Cham, Sikan, Vişça, Banza

TEK HEDEF 3 PUAN

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a konuk olan Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde mücadeleden 3 puan alarak ilk dış saha galibiyetini elde etmenin yollarını arıyor. 32 puanla 9. sırada bulunan bordo-mavililer, ligde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.