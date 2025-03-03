Trabzonspor'da Şenol Güneş: Bizi de rahatsız ediyor!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Bu mücadele öncesi Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Üç, dört günde bir maç oynadığınızda, fiziksel hazırlanmak yerine, mental ve taktik olarak hazırlanmalısınız. Konyaspor büyük bir camia. Recep Uçar gibi çalışkan bir hocaları var. Etkili oyuncuları var. Bulundukları yer onları rahatsız ediyor, bizi de rahatsız ediyor. Kayıp puanları geri getiremeyiz, deplasmanda kazanamayan takımız. Bugün kazanmak için çıkacağız. Kendi oyunumuzu oynayarak, kazanmak istiyoruz.