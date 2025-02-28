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Haberler Süper Lig Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 26. haftada görev yapacak hakemler açıklandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 11:08 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 11:11
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK: Çağdaş Altay

20.30 Beşiktaş-Bellona Kayserispor: Halil Umut Meler

2 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Cihan Aydın

20.30 Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor: Mehmet Türkmen

3 Mart Pazartesi:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Ozan Ergün

16.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: Alper Akarsu

20.30 Göztepe-Reeder Samsunspor: Oğuzhan Çakır

20.30 RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor: Muhammet Ali Metoğlu

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