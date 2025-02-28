TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Filip Kostic için flaş karar!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takıma devre arasında katılan Filip Kostic ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertli camiadan oyuncu için kritik karar geldi. İşte detaylar...
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Sezon başında Juventus'tan kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Filip Kostic sakatlık iddialarını da beraberinde getirmişti. Ancak Sırp futbolcu özellikle son 2 ay içinde gösterdiği performansla hem takımın değişilmez ismi oldu hem de taraftarların sevgilisi halinde geldi.
Sarı lacivertli yönetim Kostic'in bu çıkışına kayıtsız kalmadı. İtalyan basınında yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için görüşmeler başladı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Filip Kostic 1 gol atıp 6 asist yaptı.
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