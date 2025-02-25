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Haberler Süper Lig Derbinin hakemi Vincic'e verilen ücret ortaya çıktı!

Derbinin hakemi Vincic'e verilen ücret ortaya çıktı!

Trendyol Süper Lig’in heyecanla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 0-0’lık eşitlikle sona erdi. Mücadelenin ardından derbiyi yöneten Sloven hakem Slavko Vincic’in aldığı ücret ortaya çıktı. İşte Sloven hakeme verilen ücret... (GS-FB haberleri)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 09:15
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Derbinin hakemi Vincic'e verilen ücret ortaya çıktı!

Trendyol Süper Lig'in heyecanla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İki ezeli rakibin karşı karşıya geldiği mücadelede gol sesi çıkmazken mücadelede çıkan kartlar ve hakem performansı dikkat çekti.

Sporx'te yer alan habere göre, derbiyi yöneten Sloven hakem Slavko Vincic'in 10 bin Euro ücret alacağı belirtildi. Ayrıca Vincic'e günlük 800 Euro harcırah verildiği ifade edildi.

Sloven hakem Slavko Vincic, derbide toplam 9 sarı kart gösterdi. Bu kartların 5'ini Galatasaraylı oyuncular, 2'sini ise Fenerbahçeli oyuncular gördü. Ayrıca iki takımın yedek kulübelerinde bulunan idari menajerlere de birer sarı kart çıktı.

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