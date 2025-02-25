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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem yeniden Dolberg!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem yeniden Dolberg!

İtalyan golcünün performansı ve gözden düşmesiyle Beşiktaş yönetimi yeni sezon için santrfor arayışlarına başladı. Anderlecht’in golcüsü Dolberg yeniden listeye girdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem yeniden Dolberg!

Beşiktaş son zamanlarda sergilediği performansla eleştiri oklarını üzerine çeken Immobile ile yollarını ayırmayı planlıyor. 35 yaşındaki yıldız ile masaya oturulup gönderilmesi için anlaşma zemini arayacak yönetim şimdiden alternatif arayışlarına başladı. Birçok yıldızın ismi gündeme gelirken Anderlecht'in santrforu Kasper Dolberg'in ismi dikkat çekti.

GÜNDEMDEYDİ

Suudıi Arabistan kulüplerinin radarında bulunan 28 yaşındaki Danimarkalı santrfor Dolberg için Teknik Direktör Solskjaer'in beğendiği futbolcular arasında yer aldığı ve olumlu rapor verdiği gelen bilgiler arasında. Sezon başında da transferi gündeme gelen ancak operasyonu gerçekleşemeyen 1,87'lik forvet, Belçika ekibi ile bu sezon çıktığı 22 maçta 14 gol, 1 asist katkısı yaptı.

Danimarka milli takımında da forma giyen Kasper Dolberg 54 maçta 11 gol kaydetti.

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