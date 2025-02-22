Onvo Antalyaspor - Kasımpaşa MAÇI CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Onvo Antalyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Küme düşme potasından uzaklaşmak isteyen Akdeniz ekibi, evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde son 4 maçını da kaybetmeyen ev sahibi takım, bu sezon oynadığı 23 karşılaşmada ise 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

Güçlü rakibi karşısında 3 puan almayı hedefleyen Kasımpaşa ise ligde oynadığı 23 maçta 7 galibiyeti 10 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Burak Yılmaz yönetiminde geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında 3-1 kaybeden İstanbul temsilcisi, Antalyaspor karşısında yaralarını sarmak istiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Soner, Kaluzinski, Van de Streek, Safuri, Larsson, Samudio.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Piatkowski, Yasin, Rodrigues, Cafu, Fall, Barak, Hajradinovic, Ben Ouanes, Da Costa.

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İKİ TAKIM ARASINDA 29. RANDEVU

Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Antalyaspor ile Kasımpaşa 29. kez rakip olacak. Daha önce oynanılan maçların 12'sini Akdeniz ekibi kazanırken, 7 karşılaşmayı da İstanbul temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanılan 9 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

ANTALYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.