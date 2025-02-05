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Haberler Süper Lig Kasımpaşa kaleci Sinan Bolat'ı sezon sonuna kadar kiraladı

Kasımpaşa kaleci Sinan Bolat'ı sezon sonuna kadar kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Belçika temsilcisi Westerlo'da forma giyen 36 yaşındaki kaleci Sinan Bolat'ı kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 19:57
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Kasımpaşa kaleci Sinan Bolat'ı sezon sonuna kadar kiraladı

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Belçika Pro Ligi ekiplerinden Westerlo forması giyen Sinan Bolat, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2024-25 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Sinan Bolat'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli file bekçisi, bu sezon Westerlo formasıyla ligde 11 karşılaşmada görev yaptı.

Sinan Bolat, daha önce Türkiye'de Kayserispor ve Galatasaray formalarını da giymişti.

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