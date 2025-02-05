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Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti

Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 18:06 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 18:08
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Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti.

Kanser tedavisi gören Gürsoy Yalçın, durumunun kısa süre önce kötüleşmesi sonrası yoğun bakımda tedavi ediliyordu.

BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Gürsoy Yalçın'ın vefatı sonrası Beşiktaş Kulübü'nden bir başsağlığı paylaşımı yapıldı.

Beşiktaş Kulübü'nün paylaşımında, "Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Sergen Yalçın'a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

GÜRSOY YALÇIN'IN HAYATI

Sergen Yalçın'ın küçük kardeşi Gürsoy Yalçın, ağabeyi gibi futbol dünyasının içinde olan bir kişiydi.

1977 doğumlu olan Gürsoy Yalçın, 1996 yılında Beşiktaş'ta profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında Elazığspor, Beykozspor, Körfezspor, Ayazağaspor ve Pendikspor'da forma giydi. 2001 yılında futbolu bıraktı.

Futbol kariyerine son verdikten sonra scout (oyuncu gözlemcisi) olarak çalışmaya başladı.

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