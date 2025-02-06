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Haberler Trabzonspor Hoş geldin Eskihellaç

Hoş geldin Eskihellaç

Trabzonspor, uzun zamandır transfer etmek istediği Gaziantep FK’nın 27 yaşındaki sol bekinde mutlu sona ulaştı. Mustafa Eskihellaç ile 4.5 senelik sözleşme yapılacak

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 06:50
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Hoş geldin Eskihellaç

Fırtına, Sikan ve Zubkov'dan sonra üçüncü transferini de yaptı. Bordo mavililer, Gaziantep FK'nın sol beki Mustafa Eskihellaç'ı renklerine bağladı. Şenol Güneş, 27 yaşındaki oyuncuyu hem savunmanın sağında hem de kanatlarda kullanabilmek adına bu hamlenin gerçekleşmesini uzun süredir istiyordu. Sezon başında da gündeme gelen ve aslen Trabzonlu olan 1.75 boyundaki futbolcu 4.5 yıllık imza atacak. Yeni Malatyaspor'da yaptığı çıkışın ardından Gaziantep FK'ya transfer olan Mustafa, toplam 72 maçta oynarken 4 gol, 5 asistle skora katkı sağladı. Bu sezon 18 resmi karşılaşmada 1 asist yapan oyuncu için 500 bin euro bonservis ödenecek.

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