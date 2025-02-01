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Haberler Süper Lig Atakaş Hatayspor 2-3 Onvo Antalyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Atakaş Hatayspor 2-3 Onvo Antalyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Onvo Antalyaspor deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-2 mağlup etti.İşte maçın detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 15:32 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 15:41
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Atakaş Hatayspor 2-3 Onvo Antalyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-2 mağlup etti.

Onvo Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Braian Samudio, 39. dakikada Sander van de Streek ve 86. dakikada Ramzi Safouri kaydetti. Atakaş Hatayspor'un golleri ise 30. dakikada Bilal Boutobba ve 64. dakikada Vincent Aboubakar (P) kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Onvo Antalyaspor, 25 puana yükseldi ve 13. sırada yer aldı. Atakaş Hatayspor ise 10 puanda kaldı ve 18. sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor, Reeder Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Onvo Antalyaspor ise sahasında Rams Başakşehir'i ağırlayacak.

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