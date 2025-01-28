Kasımpaşa Burak Yılmaz'ı teknik direktörlük görevine getirdi

Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kasımpaşa, dün oynanan ve 5-4 kazandıkları Hatayspor maçının ardından teknik direktör Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. İstanbul ekibinde teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz getirildi.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz."