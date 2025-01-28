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Haberler Süper Lig Kasımpaşa Burak Yılmaz'ı teknik direktörlük görevine getirdi

Kasımpaşa Burak Yılmaz'ı teknik direktörlük görevine getirdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Burak Yılmaz'ı teknik direktörlük görevine getirdiğini resmen duyurdu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 14:04 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 14:15
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Kasımpaşa Burak Yılmaz'ı teknik direktörlük görevine getirdi

Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kasımpaşa, dün oynanan ve 5-4 kazandıkları Hatayspor maçının ardından teknik direktör Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. İstanbul ekibinde teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz getirildi.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz."

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