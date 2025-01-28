Galatasaray bombaları patlatacak! İşte transfer listesindeki yıldızlar

Ardından sıra fırsat transferine gelecek. PSG'nin yıldızı Marco Asensio için pusuya yatacak olan yönetim bu oyuncuyu bonservisiyle birlikte getirip önemli bir takviye gerçekleştirmek istiyor. Hem 10 numara hem de sağ kanatta forma giyebilen 29 yaşındaki oyuncu, yönetimin 'çilek' transferi olarak dikkat çekiyor. İspanyol yıldız için şartlar zorlanacak.