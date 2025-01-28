Galatasaray bombaları patlatacak! İşte transfer listesindeki yıldızlar
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da devre arası transfer döneminde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Cimbom kadrosuna etkili isimleri katarak taraftarlarını coşturmak istiyor. İşte sarı-kırmızılıların listesindeki isimler...
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Ardından sıra fırsat transferine gelecek. PSG'nin yıldızı Marco Asensio için pusuya yatacak olan yönetim bu oyuncuyu bonservisiyle birlikte getirip önemli bir takviye gerçekleştirmek istiyor. Hem 10 numara hem de sağ kanatta forma giyebilen 29 yaşındaki oyuncu, yönetimin 'çilek' transferi olarak dikkat çekiyor. İspanyol yıldız için şartlar zorlanacak.
MARCO ASENSIO ŞUBATTAN SONRA
Eksik mevkilerini tamamlamak isteyen Galatasaray yönetimi, PSG'de fazla forma şansı bulamayan ve Fransız ekibinin satışına yanaştığı Marco Asensio için son ana kadar bekleyecek. Avrupa'da 3 şubatta sona erecek olan transfer dönemini bekleyecek olan yönetim, Asensio'da rakipsiz kalmak istiyor. Böylece hem bonservis bedelini düşürecek olan yönetim hem de oyuncu ile şartları kendi istediği seviyeye çekecek.
KYLE WALKER'A 8 MİLYON EURO
Sağ bekte hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar Southampton'ın yıldızı Kyle Walker-Peters'ı bitirme aşamasına geldi. Premier Lig'de küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Southampton'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı sağ beki satmaya sıcak baktığı öğrenildi. Yönetim 8 milyon Euro'luk bir teklifle İngilizlerin kapısını çalarken bu transferde önemli bir mesafe kat edildi.
LEMINA DÜNDEN RAZI
Sarı-kırmızılı takımın eski yıldızı Mario Lemina, yeniden parçalı formayı giymeye can atıyor. İngiliz ekibi Wolverhampton ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ancak 1 yıllık opsiyon hakkı bulunan Lemina, Ada'dan ayrılmak için gün sayıyor.
Daha önce kaptanlığı alınan ve son 3 maçtır da forma giyemeyen Lemina'nın gelişi orta alanda ciddi bir alternatif oluşturacak.
FELIX'E MARKAJ
Sezon başından itibaren Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerden birisi olan Chelsea'nin Portekizli yıldızı Joao Felix de listede bulunan isimlerden birisi.
Asensio'da bir sorun çıkması durumunda İngiltere'de forma şansı bulamayan futbolcunun kiralanması için harekete geçilecek. Felix bu sezon ligde sadece 363 dakika forma şansı bulabildi.
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