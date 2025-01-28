  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray bombaları patlatacak! İşte transfer listesindeki yıldızlar

Galatasaray bombaları patlatacak! İşte transfer listesindeki yıldızlar

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da devre arası transfer döneminde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Cimbom kadrosuna etkili isimleri katarak taraftarlarını coşturmak istiyor. İşte sarı-kırmızılıların listesindeki isimler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray bombaları patlatacak! İşte transfer listesindeki yıldızlar

Ahmed Kutucu transferiyle ara transfer dönemindeki ilk hamlesini gerçekleştiren sarı-kırmızılılar 4 mevkii için daha görüşmelerde bulunuyor. Yönetim ilk sıraya sağ bek transferini yazarken görüşülen isim ise Southampton'ın Jamaika asıllı yıldızı Kyle Walker- Peters.

Galatasaray bombaları patlatacak! İşte transfer listesindeki yıldızlar

Bu oyuncu için önemli bir bütçe ayrılmış durumda. Savunmada Milan forması giyen Pavlovic'in kiralanması için görüşmeler sürüyor. Ancak Milan'ın defansa takviye yapması durumunda bu transfer mümkün gözüküyor.

Galatasaray bombaları patlatacak! İşte transfer listesindeki yıldızlar

ÇİLEK FRANSA'DAN

Ardından orta sahaya geçecek olan sarı-kırmızılılar, Wolverhampton forması giyen eski yıldızı Mario Lemina ile hem Torreira hem de Sara'yı yedeklemek istiyor.

Galatasaray bombaları patlatacak! İşte transfer listesindeki yıldızlar

Ardından sıra fırsat transferine gelecek. PSG'nin yıldızı Marco Asensio için pusuya yatacak olan yönetim bu oyuncuyu bonservisiyle birlikte getirip önemli bir takviye gerçekleştirmek istiyor. Hem 10 numara hem de sağ kanatta forma giyebilen 29 yaşındaki oyuncu, yönetimin 'çilek' transferi olarak dikkat çekiyor. İspanyol yıldız için şartlar zorlanacak.

Galatasaray bombaları patlatacak! İşte transfer listesindeki yıldızlar

MARCO ASENSIO ŞUBATTAN SONRA

Eksik mevkilerini tamamlamak isteyen Galatasaray yönetimi, PSG'de fazla forma şansı bulamayan ve Fransız ekibinin satışına yanaştığı Marco Asensio için son ana kadar bekleyecek. Avrupa'da 3 şubatta sona erecek olan transfer dönemini bekleyecek olan yönetim, Asensio'da rakipsiz kalmak istiyor. Böylece hem bonservis bedelini düşürecek olan yönetim hem de oyuncu ile şartları kendi istediği seviyeye çekecek.

Galatasaray bombaları patlatacak! İşte transfer listesindeki yıldızlar

KYLE WALKER'A 8 MİLYON EURO

Sağ bekte hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar Southampton'ın yıldızı Kyle Walker-Peters'ı bitirme aşamasına geldi. Premier Lig'de küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Southampton'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı sağ beki satmaya sıcak baktığı öğrenildi. Yönetim 8 milyon Euro'luk bir teklifle İngilizlerin kapısını çalarken bu transferde önemli bir mesafe kat edildi.

Galatasaray bombaları patlatacak! İşte transfer listesindeki yıldızlar

LEMINA DÜNDEN RAZI

Sarı-kırmızılı takımın eski yıldızı Mario Lemina, yeniden parçalı formayı giymeye can atıyor. İngiliz ekibi Wolverhampton ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ancak 1 yıllık opsiyon hakkı bulunan Lemina, Ada'dan ayrılmak için gün sayıyor.

Galatasaray bombaları patlatacak! İşte transfer listesindeki yıldızlar

Daha önce kaptanlığı alınan ve son 3 maçtır da forma giyemeyen Lemina'nın gelişi orta alanda ciddi bir alternatif oluşturacak.

Galatasaray bombaları patlatacak! İşte transfer listesindeki yıldızlar

FELIX'E MARKAJ

Sezon başından itibaren Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerden birisi olan Chelsea'nin Portekizli yıldızı Joao Felix de listede bulunan isimlerden birisi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! 00:35
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! 00:31
Trabzonspor ayrılığı duyurdu! Trabzonspor ayrılığı duyurdu! 00:24
Anderson Talisca İstanbul'da! Anderson Talisca İstanbul'da! 00:24
F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha! İşte Kanarya'nın 4. transferi F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha! İşte Kanarya'nın 4. transferi 00:24
F.Bahçe'nin yıldızına Beşiktaş kancası! F.Bahçe'nin yıldızına Beşiktaş kancası! 00:24
Daha Eski
İstanbul'da kazanan Kasımpaşa! İstanbul'da kazanan Kasımpaşa! 00:24
G.Saray'da flaş ayrılık! Buruk biletini kesti G.Saray'da flaş ayrılık! Buruk biletini kesti 00:24
Beşiktaş'tan İngiliz yıldıza kanca! Beşiktaş'tan İngiliz yıldıza kanca! 00:24
Muslera'dan ayrılık açıklaması! Muslera'dan ayrılık açıklaması! 00:24
Şampiyonluk oranları güncellendi! Şampiyonluk oranları güncellendi! 00:24
F.Bahçe'den bir bomba daha! Barça'dan ayrılan yıldız... F.Bahçe'den bir bomba daha! Barça'dan ayrılan yıldız... 00:24