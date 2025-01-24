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Haberler Süper Lig PAOK, Başakşehir'den ayrılan Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna kattı

PAOK, Başakşehir'den ayrılan Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna kattı

PAOK, Başakşehir'den ayrılan eski futbolcusu Dimitrios Pelkas'ı transfer etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 14:05
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PAOK, Başakşehir'den ayrılan Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna kattı

PAOK, Başakşehir'den ayrılan eski oyuncusu Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna kattı. Yunan futbolcu, Türkiye'deki macerasını sonlandırarak eski kulübü PAOK'a geri döndü. Pelkas, Başakşehir'de geçirdiği dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Tecrübeli orta saha Başakşehir formasıyla çıktığı 47 maçta 9 gol 9 asistlik bir skor katkısında bulundu.

PAOK, Pelkas'ın transferini "Joker geri döndü" mesajıyla paylaştığı bir videoyla duyurdu. İşte PAOK'un o paylaşımı...

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