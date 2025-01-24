Beşiktaş-Kırklarelispor maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na alındı

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kırklarelispor maçının yerini değiştirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 4 Şubat Salı günü oynanacak karşılaşmanın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşeceği duyuruldu.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması...