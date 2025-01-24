Beşiktaş-Kırklarelispor maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na alındı

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kırklarelispor maçının yerini değiştirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 4 Şubat Salı günü oynanacak karşılaşmanın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşeceği duyuruldu.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması...
Beşiktaş – Kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası Maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Oynanacak Futbol A Takımımız, Ziraat Türkiye Kupası D grubu ikinci maçında 4 Şubat Salı günü saat 20.30'da Kırklarelispor ile karşılaşacak. Müsabaka, Tüpraş Stadyumu'ndaki bakım ve onarım… pic.twitter.com/Kc53N6NQIw— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 24, 2025