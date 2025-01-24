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Haberler Beşiktaş Beşiktaş-Kırklarelispor maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na alındı

Beşiktaş-Kırklarelispor maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na alındı

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kırklarelispor maçının Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 16:39 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 16:40
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Beşiktaş-Kırklarelispor maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na alındı

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kırklarelispor maçının yerini değiştirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 4 Şubat Salı günü oynanacak karşılaşmanın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşeceği duyuruldu.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması...

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