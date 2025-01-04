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Haberler Süper Lig Adana Demirspor - Başakşehir maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Adana Demirspor - Başakşehir maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Üst üste 2 galibiyet alan Akdeniz ekibi çıkışını sürdürmek istiyor. Başakşehir ise deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Adana Demirspor - Başakşehir mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 13:23 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 13:40
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Adana Demirspor - Başakşehir maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.

Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetiyor.

Ligde 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor taraftarı önünde kazanmak istiyor. Başakşehir ise deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Adana Demirspor - Başakşehir mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

MAÇIN 11'LERİ

Adana Demirspor: Deniz, Arda Okan, Semih, Tolga, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Ozan, Yusuf Barasi, Ali Yavuz, Aymbetov.

Rams Başakşehir: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Lima, Onur, Deniz, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek

ADANA DEMİRSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Adana Demirspor - Başakşehir maçı 4 Aralık Cumartesi günü 13.30'da başladı. Mücadele Bein sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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