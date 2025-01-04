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Haberler Süper Lig Antalyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Antalyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Antalyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Alex de Souza yönetiminde son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan ev sahibi takım 21 puanla 10. sırada yer alıyor. 17. haftada oynanan Fenerbahçe maçında 1-1 berabe kalan Eyüpspor ise 27 puanla 6. sırada yer alıyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 13:40 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 14:10
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Antalyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Antalyaspor - Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 18. hafta müsabakasında Antalyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Alex de Souza yönetiminde son haftaların formda takımı olan Antalyaspor, güçlü rakibi karşısında kazanmak istiyor. Son 5 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan ev sahibi takım, taraftarı önünde formda grafiğini sürdürmeyi amaçlıyor. Devre arasından önce Fenerbahçe ile karşılaşan ve 1-1 berabere kalan Eyüpspor ise deplasmanda 3 puanı alan taraf olmayı amaçlıyor. Avrupa kupalarında mücadele etmek isteyen Arda Turan'ın öğrencileri kazanmaları durumunda Beşiktaş'ın önüne geçerek, 5. sırada yer alacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Eyüpspor maçı 4 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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