Antalyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Antalyaspor - Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 18. hafta müsabakasında Antalyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Alex de Souza yönetiminde son haftaların formda takımı olan Antalyaspor, güçlü rakibi karşısında kazanmak istiyor. Son 5 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan ev sahibi takım, taraftarı önünde formda grafiğini sürdürmeyi amaçlıyor. Devre arasından önce Fenerbahçe ile karşılaşan ve 1-1 berabere kalan Eyüpspor ise deplasmanda 3 puanı alan taraf olmayı amaçlıyor. Avrupa kupalarında mücadele etmek isteyen Arda Turan'ın öğrencileri kazanmaları durumunda Beşiktaş'ın önüne geçerek, 5. sırada yer alacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ANTALYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Antalyaspor - Eyüpspor maçı 4 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋