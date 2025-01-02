MHK başkanı Ferhat Gündoğlu: TFF başkanımız kulüpleri hakemleri siz atayın dedi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

İŞTE FERHAT GÜNDOĞDU'NUN AÇIKLAMALARI

MHK'DEKİ YENİ SİSTEM

"Bu herkesin gündeminde olan bir konu. Başrolde hakemler var dediniz. Burada başrolün futbol olması lazım. Millet olarak biraz fazla anlam yüklüyoruz. Başrol oyuncusundan beklediğimiz her şeyi hakemden bekliyoruz. Anlam yüklemeyi kişilerin üzerinden alıp oyuna döndürmenin de zamanı geldi. Hakemlik özelinden futbolumuz seyir zevkinden uzaklaşıyor. Bu da marka değerini azaltıyor. Futbolun marka değeri için ne yapmalıyız? Nihat Özdemir zamanında böyle bir çalışma başlatılmıştı. Hakemlik sisteminin yeniden yapılanmasıyla ilgili toplantılar düzenlenmişti. Ben de Serdar Bey'den sonra göreve geldiğimde bu sistemle ilgili benimle görüşmüşlerdi. Bugünün temelleri o dönemlerden başladı. Daha sonra bir süre bu konu konuşulmadı. Mehmet Büyükekşi döneminde de bu konu gündeme gelmişti. Bununla ilgili rapor hazırlamışlardı."

"ALMANYA VE İNGİLTERE'DE GÖRÜŞMELER YAPTIK"

"Hazırlamış olduğumuz raporla bunu artık önerebiliriz dedik. Kulüpler Birliği toplantısında da bu çalışmayı anlattık ve kabul ettiler. Şu anda düğmeye basıldı. Almanya ve İngiltere'de görüşmeler yaptık."

"HAKEMLİĞİN PROFESYONELCE YÖNETİMİNDE İKİ GÜZEL ÖRNEK VAR"

"Kıyaslama yapmak çok güzel bir şey. Şu anda hakemliği nasıl yönetiyoruzu kıyaslayabiliriz. Hakemliğin profesyonelce yönetiminde çok güzel iki örnek var. Bunlar İngiltere ve Almanya örneği. Bunları birebir örnek alma durumumuz yok. Onların kurduğu sistemler bize bazı konularda örtüşebilir. Örtüşmediği durumlarda da biz kendimize uyarlayalım diye yola çıkmıştık. Temel noktası şu oldu sistemin. Bu kadar büyük ekonomik değeri olan Süper Lig ve 1. Lig'in hakemlik sisteminin kamu yönetimi mantığıyla yönetilmesinin sonuçlarını gördük. Bu sistem pek işlemedi."

"HEDEFİMİZ ATAMALARIN OTOMATİK YAPILACAĞI BİR SİSTEME GEÇMEK"

"Danışma kurulu olarak adlandırdığımız o geçiş sürecindeki işleri denetleyecek kişilerin ikisini Süper Lig kulüpleri, 1'ini 1. Lig kulüpleri ve iki kişiyi de TFF belirleyecek. Toplamda 5 kişilik bir ekip olacak. Biz 20. hafta bu sistemin başlamasını önerdik. Yarım sezonda geçiş sürecinde tecrübe kazanmak istedik. Kulüpler Birliği başkanımız da söyledi. Belki 20. hafta olmaz, biraz daha da ileriye ertelenebilir. İki hafta içinde olması muhtemel."Danışma kurulunun tavsiye niteliğinde karar verme görevi var. Hedefimiz Danışma Kurulu göreve başladıktan sonra atamaların otomatik yapılacağı bir sisteme geçmek."

"BÜTÜN HAKEMLERİ SİZ ATAYABİLİRSİNİZ"

"Federasyon başkanımız kulüplere, 'Bütün hakemleri siz atayabilirsiniz. Siz tamamen yeni hakemlik sisteminde söz sahibi olun.' dedi. Kulüpler bu teklifi kabul etti."