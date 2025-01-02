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Haberler Galatasaray Dybala'dan Galatasaray'a flaş transfer yanıtı!

Dybala'dan Galatasaray'a flaş transfer yanıtı!

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Paulo Dybala'dan kötü haber geldi. Arjantinli yıldız kariyerine Roma'da devam etmek istediğini belirterek sarı-kırmızılıların teklifini reddetti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 16:24
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Galatasaray'a Dybala'dan kötü haber: Teklifi reddetti!

Ara transfer dönemine sayılı günler kala Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray'a Dybala'dan kötü haber: Teklifi reddetti!

Ligin ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde tamamlayan sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolunda işini şansa bırakmak istemiyor.

Galatasaray'a Dybala'dan kötü haber: Teklifi reddetti!

Teknik direktör Okan Buruk'un hücum bölgesindeki alternatiflerin çoğaltılmasını istemesi sebebiyle Galatasaray özellikle 10 numara bölgesine bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'a Dybala'dan kötü haber: Teklifi reddetti!

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'yı transfer listesine almıştı.

Galatasaray'a Dybala'dan kötü haber: Teklifi reddetti!

Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dybala'yı bonservissiz bir şekilde kadrosuna katma planları yapan Galatasaray'a Arjantinli yıldızdan kötü haber geldi.

Galatasaray'a Dybala'dan kötü haber: Teklifi reddetti!

İtalyan Tuttosport gazetesinin haberine göre Paulo Dybala, Galatasaray'ın teklifini reddetti ve kariyerine Roma'da devam etmek istediğini sarı-kırmızılı yönetime iletti.

Galatasaray'a Dybala'dan kötü haber: Teklifi reddetti!

Bu sezon Roma formasını 20 resmi maçta terleten Arjantinli 10 numara, 5 gol 2 asistlik bir skor katkısında bulundu.

Galatasaray'a Dybala'dan kötü haber: Teklifi reddetti!

Dybala 2022 yazında bedelsiz bir şekilde Juventus'tan ayrılarak Roma'nın yolunu tutmuştu.

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