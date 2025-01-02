Dybala'dan Galatasaray'a flaş transfer yanıtı!

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'yı transfer listesine almıştı.

Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dybala'yı bonservissiz bir şekilde kadrosuna katma planları yapan Galatasaray'a Arjantinli yıldızdan kötü haber geldi.