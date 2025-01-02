Dybala'dan Galatasaray'a flaş transfer yanıtı!
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Paulo Dybala'dan kötü haber geldi. Arjantinli yıldız kariyerine Roma'da devam etmek istediğini belirterek sarı-kırmızılıların teklifini reddetti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'yı transfer listesine almıştı.
Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dybala'yı bonservissiz bir şekilde kadrosuna katma planları yapan Galatasaray'a Arjantinli yıldızdan kötü haber geldi.
İtalyan Tuttosport gazetesinin haberine göre Paulo Dybala, Galatasaray'ın teklifini reddetti ve kariyerine Roma'da devam etmek istediğini sarı-kırmızılı yönetime iletti.
Bu sezon Roma formasını 20 resmi maçta terleten Arjantinli 10 numara, 5 gol 2 asistlik bir skor katkısında bulundu.
Dybala 2022 yazında bedelsiz bir şekilde Juventus'tan ayrılarak Roma'nın yolunu tutmuştu.
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