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Haberler Galatasaray Mauro Icardi'den mesaj var! Herkes şaşkına döndü

Mauro Icardi'den mesaj var! Herkes şaşkına döndü

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da sakatlık sonrası sahalardan uzak kalan Mauro Icardi'den mesaj geldi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 10:28
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Mauro Icardi'den mesaj var! Herkes şaşkına döndü

Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sağ diz çapraz bağını kopararak sakatlanan Mauro Icardi'nin sezonu kapattığı açıklanmıştı.

Mauro Icardi'den mesaj var! Herkes şaşkına döndü

Arjantinli yıldız için teknik direktör Okan Buruk da, "2025 yaz kampında aramızda görmeyi umuyoruz" demişti.

Mauro Icardi'den mesaj var! Herkes şaşkına döndü

31 yaşındaki santrfor, aynı zamanda özel hayatı ile ilgili de bir sınavdan geçmiş, bazı sorunları nedeniyle mental olarak da olumsuz etkilenmişti.

Mauro Icardi'den mesaj var! Herkes şaşkına döndü

Ülkesinde ameliyat da olan Icardi, kendisine sunulan rehabilitasyon programına da harfiyen uyarken fiziksel ve ruhsal toparlanma sürecini de güçlü bir toparlanma ile sürdürüyor...

Mauro Icardi'den mesaj var! Herkes şaşkına döndü

Rehabilitasyon sürecini Arjantin'de geçiren Icardi'nin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye döneceği öğrenildi.

Mauro Icardi'den mesaj var! Herkes şaşkına döndü

Tedaviye çabuk yanıt verdiği belirtilen Icardi, çok kısa bir süre içerisinde İstanbul'a dönerek kulüp doktoru Yener İnce ve ekibi ile görüşecek.

Mauro Icardi'den mesaj var! Herkes şaşkına döndü

Bu kontrol, tecrübeli santrforun sahalara geri dönüş süreci hakkında çok daha net bilgiler sunacak.

Mauro Icardi'den mesaj var! Herkes şaşkına döndü

SEZON BİTMEDEN DÖNECEK

Arjantin basınında yer alan haberlerde ise Icardi'nin "Mayıs ayında sahaya dönmek istiyorum" dediği iddia edilmişti. Oysa Güney Amerikalı yıldızın asıl hedefi bu tarihi daha da öne çekebilmek.

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