Mauro Icardi'den mesaj var! Herkes şaşkına döndü
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da sakatlık sonrası sahalardan uzak kalan Mauro Icardi'den mesaj geldi. İşte ayrıntılar...
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Ülkesinde ameliyat da olan Icardi, kendisine sunulan rehabilitasyon programına da harfiyen uyarken fiziksel ve ruhsal toparlanma sürecini de güçlü bir toparlanma ile sürdürüyor...
Rehabilitasyon sürecini Arjantin'de geçiren Icardi'nin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye döneceği öğrenildi.
Tedaviye çabuk yanıt verdiği belirtilen Icardi, çok kısa bir süre içerisinde İstanbul'a dönerek kulüp doktoru Yener İnce ve ekibi ile görüşecek.
Bu kontrol, tecrübeli santrforun sahalara geri dönüş süreci hakkında çok daha net bilgiler sunacak.
SEZON BİTMEDEN DÖNECEK
Arjantin basınında yer alan haberlerde ise Icardi'nin "Mayıs ayında sahaya dönmek istiyorum" dediği iddia edilmişti. Oysa Güney Amerikalı yıldızın asıl hedefi bu tarihi daha da öne çekebilmek.
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