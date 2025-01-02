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Haberler Galatasaray Mikautadze'den geleceğiyle ilgili flaş açıklama! Galatasaray...

Mikautadze'den geleceğiyle ilgili flaş açıklama! Galatasaray...

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Lyon forması giyen Georges Mikautadze'yi kadrosuna katmak istiyor. Gürcü futbolcu, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve Lyon'dan ayrılma ihtimaline dair net ifadeler kullandı. İşte Mikautadze'nin o sözleri... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 16:39 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 16:40
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Mikautadze'den geleceğiyle ilgili flaş açıklama! G.Saray...

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Georges Mikautadze ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Mikautadze'den geleceğiyle ilgili flaş açıklama! G.Saray...

Sarı kırmızılılar, Lyon forması giyen yıldız oyuncu için yoğun mesai içindeydi.

Mikautadze'den geleceğiyle ilgili flaş açıklama! G.Saray...

Cimbom'un, 24 yaşındaki isim için Fransız ekibiyle pazarlıklarda bulunduğu ifade edilmişti.

Mikautadze'den geleceğiyle ilgili flaş açıklama! G.Saray...

Galatasaray'a gelmek istediği konuşulan Mikautadze ise transfer durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mikautadze'den geleceğiyle ilgili flaş açıklama! G.Saray...

Fransız basınında yer alan habere göre, Mikautadze dedikodulara son noktayı koydu.

Mikautadze'den geleceğiyle ilgili flaş açıklama! G.Saray...

İşte ayrıntılar...

Mikautadze'den geleceğiyle ilgili flaş açıklama! G.Saray...

LYON'DAN AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR!

Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Footmercato'dan derlediği habere göre; Georges Mikautadze, Lyon'dan ayrılmayı düşünmüyor.

Mikautadze'den geleceğiyle ilgili flaş açıklama! G.Saray...

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gürcü yıldız, "Lyon'a yalnızca 6 ay önce geldim"

Mikautadze'den geleceğiyle ilgili flaş açıklama! G.Saray...

"Henüz takımdan ayrılmayacağım"

Mikautadze'den geleceğiyle ilgili flaş açıklama! G.Saray...

"Cumartesi günü Montpellier'e karşı oynayacağımız maça odaklandım"

Mikautadze'den geleceğiyle ilgili flaş açıklama! G.Saray...

"Başka yerde söylenenlere dikkat etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Mikautadze'den geleceğiyle ilgili flaş açıklama! G.Saray...

BU SEZON 21 MAÇA ÇIKTI!

Georges Mikautadze bu sezon Lyon'da toplam 21 karşılaşmada boy gösterdi.

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