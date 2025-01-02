Mikautadze'den geleceğiyle ilgili flaş açıklama! Galatasaray...
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Lyon forması giyen Georges Mikautadze'yi kadrosuna katmak istiyor. Gürcü futbolcu, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve Lyon'dan ayrılma ihtimaline dair net ifadeler kullandı. İşte Mikautadze'nin o sözleri... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 16:39 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 16:40
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Galatasaray'a gelmek istediği konuşulan Mikautadze ise transfer durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Fransız basınında yer alan habere göre, Mikautadze dedikodulara son noktayı koydu.
İşte ayrıntılar...
LYON'DAN AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR!
Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Footmercato'dan derlediği habere göre; Georges Mikautadze, Lyon'dan ayrılmayı düşünmüyor.
Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gürcü yıldız, "Lyon'a yalnızca 6 ay önce geldim"
"Henüz takımdan ayrılmayacağım"
"Cumartesi günü Montpellier'e karşı oynayacağımız maça odaklandım"
"Başka yerde söylenenlere dikkat etmiyorum" ifadelerini kullandı.
BU SEZON 21 MAÇA ÇIKTI!
Georges Mikautadze bu sezon Lyon'da toplam 21 karşılaşmada boy gösterdi.
Mikautadze bu maçlarda 7 gol ve 1 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Mikautadze'nin, kulübüyle olan kontratı 2028'de sona erecek.
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