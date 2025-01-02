Galatasaray ve Trabzonspor istiyordu! İşte Gift Orban'ın yeni takımı

Nijeryalı golcüyü ikna etmek üzere Victor Osimhen'in bile devreye girdiği belirtiliyordu ki transfer operasyonunda üzücü bir gelişme yaşandı.

Fransız ekibi, "Teşekkürler Gift" notu ile paylaştığı video ile birlikte Orban'ın Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer olduğunu duyurdu.