Galatasaray ve Trabzonspor istiyordu! İşte Gift Orban'ın yeni takımı
Devre arasında hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın transfer listesinde Olympique Lyon'un santrforu Gift Orban bulunuyordu. Fransız ekibi, sarı kırmızılıların radarındaki Orban'ın yeni takımını duyurdu. İşte detaylar... | SON DAKİKA - GS Spor Haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 22:18 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 22:27
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Nijeryalı golcüyü ikna etmek üzere Victor Osimhen'in bile devreye girdiği belirtiliyordu ki transfer operasyonunda üzücü bir gelişme yaşandı.
Fransız ekibi, "Teşekkürler Gift" notu ile paylaştığı video ile birlikte Orban'ın Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer olduğunu duyurdu.
Ocak ayında gerçekleşecek olan transfer için ilk belirtilen bilgilere göre Almanya temsilcisi oyuncu için 9 milyon Euro bonservis + 3 milyon Euro ödemeyi kabul etti.
Nijeryalı yıldız bu sezon Ligue 1'de 3 maçta yalnızca 186 dakika forma şansı buldu ve 2 gol üretmeyi başardı.
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