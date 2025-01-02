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Haberler Galatasaray Galatasaray ve Trabzonspor istiyordu! İşte Gift Orban'ın yeni takımı

Galatasaray ve Trabzonspor istiyordu! İşte Gift Orban'ın yeni takımı

Devre arasında hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın transfer listesinde Olympique Lyon'un santrforu Gift Orban bulunuyordu. Fransız ekibi, sarı kırmızılıların radarındaki Orban'ın yeni takımını duyurdu. İşte detaylar... | SON DAKİKA - GS Spor Haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 22:18 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 22:27
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Galatasaray ve Trabzonspor istiyordu! İşte Gift Orban'ın yeni takımı

Galatasaray'da yıldız oyuncu Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından devre arasında öncelik hücum hattına yapılacak takviyeler oldu.

Galatasaray ve Trabzonspor istiyordu! İşte Gift Orban'ın yeni takımı

Bu doğrultuda Okan Buruk, daha önce Süper Lig'in Karadeniz devi Trabzonspor'un da radarında bulunan bir oyuncuyu listesine almıştı.

Galatasaray ve Trabzonspor istiyordu! İşte Gift Orban'ın yeni takımı

Olympique Lyon'da forma giyen 22 yaşındaki santrfor Gift Orban, geçtiğimiz haftalarda sık sık sarı kırmızılılar ile anılmıştı.

Galatasaray ve Trabzonspor istiyordu! İşte Gift Orban'ın yeni takımı

Nijeryalı golcüyü ikna etmek üzere Victor Osimhen'in bile devreye girdiği belirtiliyordu ki transfer operasyonunda üzücü bir gelişme yaşandı.

Galatasaray ve Trabzonspor istiyordu! İşte Gift Orban'ın yeni takımı

Fransız ekibi, "Teşekkürler Gift" notu ile paylaştığı video ile birlikte Orban'ın Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer olduğunu duyurdu.

Galatasaray ve Trabzonspor istiyordu! İşte Gift Orban'ın yeni takımı

Ocak ayında gerçekleşecek olan transfer için ilk belirtilen bilgilere göre Almanya temsilcisi oyuncu için 9 milyon Euro bonservis + 3 milyon Euro ödemeyi kabul etti.

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