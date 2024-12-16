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Haberler Süper Lig Antalya tam gaz

Antalya tam gaz

Güney ekibi, Kayseri’yi 2 golle geçerek son 4 haftadaki 10. puanına ulaştı ve ligde rahat bir nefes aldı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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Antalya tam gaz

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren Antalya-Kayseri mücadelesinde kazanan taraf 2-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu. Karşılaşmanın başından itibaren ağırlığını hissettiren Antalya, ilk yarının uzatmalarında öne geçti. 45+1'de van de Streek ile fileleri havalandıran güney ekibi, yakaladığı avantajı 2. yarıda da korudu.

KAYSERİ KURTULAMADI

Mücadelenin 74. dakikasında Soner Dikmen ile farkı 2'ye çıkartan Antalya, kalesini gole kapatmayı başararak 3 puana ulaştı. Son haftalardaki yükselişini devam ettiren kırmızı-beyazlılar, ligdeki son 4 maçından 10 puan çıkarmayı bildi. Kayseri ise düşme potasından kurtulamadı.

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