Göztepe takıldı

Sezonun flaş takımlarından Göztepe, konuk olduğu Hatay deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin 12. dakikasında VAR uyarısıyla kazanılan penaltıyı Romulo gole çevirdi. Dakikalar sonra bu kez Hatay penaltı kazandı ancak VAR uyarısıyla iptal geldi.

KULÜBEYE KIRMIZI

Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin üstünlüğü ile tamamlanırken, ikinci devreye hızlı giren Hatay oldu. 52'de Aboubakar karşılaşmaya denge getiren isim oldu. Atilla Karaoğlan'ın verdiği kararlara itiraz eden Hatay Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın iki yardımcısı kırmızı kart gördü.