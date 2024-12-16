DİĞER
50 milyon Euro’yu kasaya koyarım
Beşıktaş'ın en büyük projesinin Akatlar Projesi olduğunun altını çizen Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, "Orası basketbol oynamak için fazla değerli bir arazi ve orayı ticari amaçlı değerlendirmeliyiz. Başka yerlerde gayrimenkul projesi aramaya gerek yok. En kötü ihtimalle 1 senesi var ama kazanacağımız para Bankalar Birliği borcunu öder. Üzerine bir o kadar da para kalır" dedi. Yücel, "Seçildiğimiz gün ben 50 milyon euro'yu kasaya koyarım. İlk etapta en büyük vaadim budur" diye konuştu. Yücel, Al Musrati'ye Arap Yarımadası'ndan gelen teklifle ilgili bugünden itibaren görüşmelere başlayacağız" dedi.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.