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Haberler Beşiktaş 50 milyon Euro’yu kasaya koyarım

50 milyon Euro’yu kasaya koyarım

Beşıktaş'ın en büyük projesinin Akatlar Projesi olduğunun altını çizen Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, "Orası basketbol oynamak için fazla değerli bir arazi ve orayı ticari amaçlı değerlendirmeliyiz. Başka yerlerde gayrimenkul projesi aramaya gerek yok. En kötü ihtimalle 1 senesi var ama kazanacağımız para Bankalar Birliği borcunu öder. Üzerine bir o kadar da para kalır" dedi. Yücel, "Seçildiğimiz gün ben 50 milyon euro'yu kasaya koyarım. İlk etapta en büyük vaadim budur" diye konuştu. Yücel, Al Musrati'ye Arap Yarımadası'ndan gelen teklifle ilgili bugünden itibaren görüşmelere başlayacağız" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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50 milyon Euro’yu kasaya koyarım
Beşıktaş'ın en büyük projesinin Akatlar Projesi olduğunun altını çizen Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, "Orası basketbol oynamak için fazla değerli bir arazi ve orayı ticari amaçlı değerlendirmeliyiz. Başka yerlerde gayrimenkul projesi aramaya gerek yok. En kötü ihtimalle 1 senesi var ama kazanacağımız para Bankalar Birliği borcunu öder. Üzerine bir o kadar da para kalır" dedi. Yücel, "Seçildiğimiz gün ben 50 milyon euro'yu kasaya koyarım. İlk etapta en büyük vaadim budur" diye konuştu. Yücel, Al Musrati'ye Arap Yarımadası'ndan gelen teklifle ilgili bugünden itibaren görüşmelere başlayacağız" dedi.
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