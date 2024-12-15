Beşiktaş'tan Milot Rashica için sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, bugün antrenmanda ağrı hissettiği için antrenmanı yarıda bırakan Milot Rashica'nın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milot Rashica'nın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın bugün yaptığı antrenmanda sağ alt baldır arka bölgesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Milot Rashica'nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarılan Milot Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."