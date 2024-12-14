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Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor - Konyaspor | CANLI

Çaykur Rizespor - Konyaspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Rizespor - Konyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 15:52 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 16:00
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Çaykur Rizespor - Konyaspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor sahasında Konyaspor'u konuk ediyor.

Rizespor - Konyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı saat 16.00'da oynanıyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Hadziametovic, Papanikolaou, Olawoyin, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe.

Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Bazoer, Guilherme, Marko, Ndao, Pedrinho, Aleksic, Yusuf, Kramer.

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