Çaykur Rizespor - Konyaspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor sahasında Konyaspor'u konuk ediyor.
Rizespor - Konyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
ÇAYKUR RİZESPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı saat 16.00'da oynanıyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Hadziametovic, Papanikolaou, Olawoyin, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe.
Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Bazoer, Guilherme, Marko, Ndao, Pedrinho, Aleksic, Yusuf, Kramer.