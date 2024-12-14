Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Çaykur Rizespor - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 16. hafta müsabakasında Çaykur Rizespor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek.

Teknik Direktör İlhan Palut önderliğinde bu sezon 15 maça çıkan ev sahibi ekip, 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 9. sırada yer alıyor. Rize deplasmanına gidecek olan Konyaspor ise 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak ligde aynı puanla 8. sırada bulunuyor. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde çıkış arayan deplasman takımı, puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇAYKUR RİZESPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı 14 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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