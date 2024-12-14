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Haberler Eyüpspor Eyüpspor'da Arda Turan: Hakemler dikkatli izlesin

Eyüpspor'da Arda Turan: Hakemler dikkatli izlesin

Son dakika spor haberleri: Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, Kasımpaşa maçının ardından hakemler hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Turan'ın sözleri...

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 15:20
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Eyüpspor'da Arda Turan: Hakemler dikkatli izlesin

Eyüpspor'un Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olduğu maçın ardından Arda Turan açıklamalarda bulundu.

İŞTE TURAN'IN SÖZLERİ:

"HAKEMLER DİKKATLİ İNCELESİN"

Maçın hakemlerini ve VAR ekibini tebrik ediyorum. Asla kötü niyetli olduklarını düşünmüyorum. Oyun hataya müsait, bunlar olabilir ama pozisyonun yüzde yüz penaltı olduğunu düşünüyorum. Daha önce Emre Akbaba, Ahmed Kutucu, Prince Ampem dün de Thiam... Hakemlerimizden ricam, pozisyonların daha dikkatli incelenmesi. Çünkü ben futbolcularımıza oyunu güzelleştirmek için ayakta kalmalarını tavsiye ediyorum. Biz bu oyunu güzelleştirmekten ve iyileştirmekten vazgeçmeyeceğiz.

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