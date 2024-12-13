Kasımpaşa 2-0 Eyüpspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Çekişmeli maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla Kasımpaşa oldu. Ev sahibi ekibin galibiyet golleri 57. dakikada Josip Brekalo ve 82. dakikada Antonin Barak'tan geldi.

Bu sonuçla Kasımpaşa 19 puanla 8. sıraya yükseldi. Eyüpspor ise 26 puanla 4. sırada kaldı.

BERKE ÖZER ŞOKU!

Öte yandan Eyüpspor'un başarılı kalecisi Berke Özer, Kasımpaşa maçında sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. 45+1. dakikada sakatlanan Berke Özer'in yerine Birkan Tetik oyuna dahil oldu. Gelecek hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Eyüpspor'da, Berke Özer'in durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

EMRE MOR İLK KEZ FORMA GİYDİ

Sezon başı Fenerbahçe'den Eyüpspor'a kiralanan Emre Mor, Kasımpaşa karşısında 63'üncü dakikada Halil Akbunar'ın yerine oyuna dahil oldu ve ilk kez Eyüpspor formasıyla süre aldı.