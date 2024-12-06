Sivasspor'dan Galatasaray maçı öncesinde zemin açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor, evinde lider Galatasaray'ı ağırlamaya hazırlanıyor.

8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşma öncesinde Sivas şehrindeki yoğun kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle zeminin son durumu merak ediliyor.

Sivasspor'un hafta içi yaptığı antrenmanlardan birinin yoğun kar yağışı sebebiyle yarıda kalması, Sivas 4 Eylül Stadı'nın durumu hakkındaki şüpheleri daha da arttırdı.

Pazar günü maç saatinde havanın -5 derece olmasının beklendiği Sivas'ta Akşam gazetesine konuşan yetkililer, aldıkları önlemler ve stad zemininin son durumu hakkında açıklamalarda bulundular.

İşte o açıklamalar: "Maç saat 20.00'de oynansa eksi 12 derece olacaktı. Saat 16.00 için bir sorun gözükmüyor. Çim 17-18 derecede ısıtılıyor. Daha yüksek ısı çimleri yaktığı için bu sıcaklıkta bekletiliyor. Hafta başından beri böyle. Küçük yağışlarda kar eriyor ama yoğun yağarsa tutuyor. Görüşü engelleyen durum olursa hakem ve temsilciler karar verecektir. Ancak ısıtma şu an çalışıyor."