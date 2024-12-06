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Haberler Süper Lig Bülent Uygun’un, Galatasaray’a karşı şansı tutmuyor

Bülent Uygun’un, Galatasaray’a karşı şansı tutmuyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında lider Galatasaray'ı ağırlayacak Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, sarı-kırmızılılara karşı 17 maça çıkarken, sadece 2 kez kazanabildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 12:42
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Bülent Uygun’un, Galatasaray’a karşı şansı tutmuyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor, 8 Aralık Pazar günü taraftarı önünde lider Galatasaray'la oynayacak. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un, rakibine karşı şansı tutmuyor. Uygun, kariyerinde 6 farklı takımın başında Galatasaray'a karşı mücadele etti.

Bülent Uygun; Sivasspor, Bucaspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor ve Çaykur Rizespor ile Galatasaray'a karşı çıktığı 17 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, Uygun'un takımlarını 11 kez mağlup ederken, 4 maç ise beraberlikle sona erdi.

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