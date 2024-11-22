Yabancı hakem gelecek mi? İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbol gündemine dair açıklamalarda bulundu. Habertürk'e konuşan Hacıosmanoğlu, yabancı hakem iddialarına da son noktayı koydu. İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"GENEL KURUL ÜYELERİNİ ALDATMA VAR"

"Yapılan harcamalar var. Onları kamuoyuna açıkladık. Genel kurul üyelerini aldatma var. Artı gösterilen bütçenin eksi olduğunu açıkladık. Arkadaşları çağırdık ve bunları düzeltin yoksa sıkıntı olur dedik. O arkadaş bunları düzeltirsem işimden olurum. Burada zimmete geçirilmiş bir şey yok. Sadece genel kurulda yapılan bir bilanço oyunu var. Bir hakikat varsa onu kamuoyuna koyarsınız. Sevgili başkanımız gerekli hukuki işlemler yapılacak dedi ama bize bir tebligat gelmedi. Bu raporları 'finansal okur yazarlığı olanlar okumalı' dedi sayın başkan. Bizim üniversite diplomamız yok ya fazla bilmiyoruz."

"HERKESİN BİZİ ELEŞTİRME HAKKI VAR"

"Ben seçimi kazanacağıma inanıyordum. İnanmak başarmanın yarısıdır. Tek başımıza başardığımız bir iş değildi bu. Doğruları yapmaya çalışıyoruz ama elbette yanlışlarımız olacak. Herkesin bizi eleştirme hakkı var."

"MACARİSTAN'I ELERİZ"

"Macaristan'ı eleriz. İstediğimiz kuralardan bir tanesiydi. Bu takım çok daha büyük işler yapacak. Okyanusları geçtik ama ırmakta boğulduk. Talihsiz bir maç oldu. Orada direkt A Ligi'ne çıkacaktık ama Dünya Kupası elemeleri oynamadan play-off oynayacaktık. Allah nasip etmedi. İzlanda ve Galler maçlarında verdiğim skor tuttu. Galler ile 0-0 kalmamız hayal kırıklığı yaratmadı bende. Karadağ'a yenildik, yapacak bir şey yok."

"KARADAĞ MAĞLUBİYETİ YOL KAZASIYDI"

"Karadağ başkentindeki zemin daha kötü olduğu için UEFA oraya aldı maçı. Bunlar mazeret değil. Çıkıp yenmeliydik. Sonuçta Karadağ ile oynuyorsunuz. Bunu yol kazası olarak göreceğiz. Kardeşlerimiz bunu Dünya Kupası Elemeleri'nde telafi eder."

"MOTİVASYONUMUZ ÇOK GÜÇLÜ"

"Motivasyonumuz çok güçlü. Toplumun teveccühü bizi otomatikman güçlü hale getiriyor. Ben işlerimle bu kadar ilgilenmedim. Bir şeyleri düzeltmeyi istiyorsak mesai harcayacaksınız."

"SALINCAKLAR, KUŞLAR HAVADA UÇUŞTU"

"Kulüpler kavga etmezse devletle olan işlerini daha kolay halleder. Biz kulüp başkanları ile sürekli konuşuyoruz. Marka değerini korumak lazım. Yayıncı geliri 500 milyon Dolar'dan 180 milyon Dolar'a düştü. Neden 1 Milyona çıkmadı. Kulüp başkanları ile kahvaltı yaptığımız gün başkanlar birbirlerine söz verdiler. Mutabık kaldılar konuşmayacaklarına dair. Kurumsal olarak camialarımızı rencide edici açıklamalar yapmayacaklardı. Aradan 1 hafta geçmeden salıncaklar, kuşlar havada uçuştu. Bunların kimseye faydası yok. Kavga etme görüntüsünü verince insanlar irrite oluyor."

"BU OYUNUN EĞLENCE OLDUĞUNU UNUTMAMALIYIZ"

"Bu ligden 1 tane şampiyon çıkacak. Şampiyon olmayan takımlar başarısız mı olacak? Diğer liglerde 2 tane mi şampiyon çıkıyor? Bizim bunu kabul etmemiz lazım. Bu oyunun eğlence olduğunu unutmamalıyız."

"İSTİFALARDA KİŞİSEL TAVIRLARI ÖNEMSEMİYORUM"

"İstifalar normaldir. Biz doğru işleri yapmaya devam edeceğiz. Ayrılan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Biz işimize bakıyoruz. Doğru işleri yapmaya çalışıyoruz. Bu istifalarda kişisel tavır da olabilir ama ben çok önemsemiyorum."

"MONTELLA ROMA'YI REDDETTİ"

"Montella'nın oyuncularla muhteşem bir ilişkisi var. Bir aile ortamı var. Bizim de aramız iyi, biz kendisini seviyoruz. İtalyanlar ile frekansımız tutuyor. O da bizi seviyor. Şu anda güzel bir aile ortamı var. İnsanlar hocanın gittiğini düşündüler. Hatta tazminatını da yazdılar. Adana Demirspor'da oynarken 'Roma'dan teklif gelirse giderim maddesi koymuştu ama milli takımda bu madde yoktu. Roma konusuyla ilgili bizimle konuşmak istedi. Böyle bir teklif geldiğini söyledi. Ama hoca kendisi bize konuyu anlattı. Bize, 'bazen tekliflere hayır demeyi bilirim yarın beni kovacaksanız, Roma'ya gideyim' dedi. Biz kendisine iki maçın sonucuna bakarak yol yürümüyoruz. Ben kaldığım sürece seninle devam edeceğiz dedim. Roma'nın teklifini reddedip bizimle devam etme kararı aldı."

GALATASARAY'IN YAPTIĞI ANLAŞMA HAKKINDA

"İsmi haber portalı diye geçiyor. Biz o toplantıyı yaptığımız zaman Galatasaray'ın sponsorluk anlaşmasına bir haber portalı adıyla geçtiği için müsaade ettik. Hatta şöyle bir şey oldu. Toplantı yaptık. Dursun başkan 'Biz bu anlaşmayı yaptık ama paralar 100, 150, 200 para parça gelince hemen iptal edin dedim. İptal edildi' dedi. Para parça gelince hemen kapatılmış. Biz sorumluluk size ait diye izin verdik. O gün olay patladıktan sonra 2 kulüple daha anlaşmışlar. Adamlar o kadar adanmışlar ki Federasyon ne kadar ceza keserse kessin o kadar öderiz demişler. Reklamını yaptılar. Bunu engellememiz lazım. Adı geçen kulüplerin stadyumlarında ledlerde reklamını yaptılar. Ne hikmetse davaya bakan hakim bey takipsizlik kararı verdi. Biz cezayı kestik. Spor bakanlığı suç duyurusunda bulundu. Ne hikmetse davaya bakan hakim bey takipsizlik kararı verdi. Bunlar futbolu kirleten şeyler. Bu da Federasyonun tek başına yapacağı bir şey değil. Devletin ilgili organlarıyla beraber üstesinden gelmek lazım. Elimizden gelenin fazlasını yapmanın planlarını yapıyoruz. Topluma iyi örnek olmak istiyorsak buna engel olmamız lazım."

YABANCI HAKEM GELECEK Mİ?

"Ben olduğum sürece bu ülkeye yabancı hakem gelmeyecek. Cuma günü hakem semineri vardı federasyonda. Gerekli konuşmaları arkadaşlarımızla yaptık. Söylememiz gereken şeyleri söyledik. Bu yabancı konusunun en çok hakemleri rahatsız etmesi lazım. Baktığımız zaman genç pırıl pırıl hakemler var. Ben burada olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek. Bir daha söyleyeyim, ben olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek. Kulüplerin yabancı hakem istemesi doğal hakları. Geçen sezon da yapılan bir uygulama. Herkes bizim samimiyetimize inanıyor. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Bu MHK'yi Kulüpler Birliği'ne verelim diyoruz. Onun formülü var. Bir şirket kurulsun ve o şirket üzerinden yönetilsin. Sadece VAR'ı değil, orta hakemi de yabancı alsınlar. Biz paralarını da öderiz. Birbirlerini çok seviyorlar, gelsinler yönetsinler hakemleri. Samimi söylüyorum, biz açığız bu konuya. Ortak yapmayalım gelsinler kendileri yapsınlar. Biz devretmeye açığız. Biz bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Biz de oturup eleştiririz nasıl atarlar o hakemi diye."