GALATASARAY HABERİ - Icardi sahalara ne zaman dönecek? Okan Buruk açıkladı

Tecrübeli çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında ön çapraz bağ ve menisküs sakatlığı yaşayarak sezonu kapatan Mauro Icardi'nin ameliyat süreci ve sahalara dönüş tarihiyle ilgili de konuştu. Okan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: