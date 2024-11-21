GALATASARAY HABERİ - Icardi sahalara ne zaman dönecek? Okan Buruk açıkladı
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ön çapraz bağ ve menisküs sakatlığı nedeniyle sezon kapatan Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihiyle ilgili konuştu. İşte o sözler... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 21:23 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 21:25
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"ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR STATTA OYNAYACAĞIZ"
"Ligde alışık olduğumuz statların dışında bir stadyumda oynayacağız. Zemini bilmiyorum nasıl olacak. Karşımızdaki takım, bizim gibi bir takıma karşı ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaktır. Daha bize odaklı hazırlandılar tabii ki arada. Son antrenmanı yapıp kendi oyunumuz üzerinden hazırlığımızı yapacağız."
"BAHANE ÜRETEBİLECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK"
Bodrum'daki zeminin dezavantaj olduğunu düşünmüyoruz, çim sahada oynayacağız. Son milli maçta çok kötü bir zemin vardı. Öyle bir zemin olmayacak tabii ki. Oraya gittikten sonra ısınmada ortama alışmaya çalışacağız. Bahane yapabileceğimiz bir şey yok. Onlar da bizi bekliyorlar. Şanslı olduğumuz yer Bodrum deplasmanına bu mevsimde gitmemiz."
"HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"
"Ligdeki avantajımız, galibiyet serimiz, deplasmandaki galibiyet serimiz ve kazandığımız puanlar anlamında rekorlara doğru gidiyoruz. Daha yüksek bir istek ve konsantrasyonla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sonra da AZ maçına hazırlayacağız. Biz maç maç gidiyoruz, her maçı kazanmak istiyoruz. Geçen sene de bunu yaptık ve şampiyon olarak 102 puanla bitirdik. Rakiplerimiz de bizi yenmek için sahaya çıkıyor, bizden puan almak istiyorlar. Her maç zor ama ana hedefimiz maçlarımızı kazanmak. Maç kazanmaya odaklanıyoruz, rekorlar geliyor. Bunu devam ettirmek istiyoruz."
"ICARDI İÇİN 6-7 AYLIK BİR SÜRE ÖNGÖRÜLÜYOR"
"Icardi'nin nerede ameliyat olacağı ile ilgili karar önümüzdeki hafta verilecek. Ameliyat çok önemli ama devamındaki rehabilitasyon çok daha önemli. Hepsini en doğru şekilde organize etmek istiyoruz. Olabildiğince hızlı şekilde sahalara dönmesini istiyoruz. Sakatlık sonrası ameliyat sürecinde 2-3 hafta beklemek gerekiyor. Doktorumuzun söylediği şey önümüzdeki yaz biraz daha... 6-7 aylık bir süreç öngörülüyor. Yeni sezon daha net görünüyor. Oyuncunun sağlığı daha önemli. Erken dönmesinden çok, iyi bir şekilde dönmesi önemli. Icardi'yi özleyeceğiz ancak bu süreci atlattıktan sonra yeniden aramıza dönüp en güçlü şekilde hazırlanacağını düşünüyorum."
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