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Haberler Süper Lig

Ömer Üründül Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası dev bir maça sahne oldu. Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Maçın ardından Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül dev mücadeleyi değerlendirdi. İşte o yazı... (FB TS SPOR HABERİ)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 09:30
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Ömer Üründül Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

"Dün gece Trabzon'da müthiş mücadele, maça damga vuran hakem ve VAR kararlarıyla ilginç bir maç izledik."

Ömer Üründül Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

"Fenerbahçe ilk 15 dakikayı çok sıkıntılı geçirdi. Karşısında beklendiği gibi motive, hırslı ve agresif pres yapan bir rakip vardı. Sonra denge kuruldu ve F.Bahçe, En-Nesyri'nin mükemmel asistinde Fred'le skor avantajı yakaladı."

Ömer Üründül Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

"İkinci devre yine Trabzon'un baskısıyla başladı. Sonra skandal bir VAR kararı geldi ve penaltıdan skor eşitlendi. Seyircisiyle birlikte Trabzon hücum girişimlerine devam etti, ardından ikinci penaltı golü geldi."

Ömer Üründül Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

"Burada VAR'ın inceleme istemesi doğruydu. Sonra Mourinho hamlelere başladı, girenler doğruydu. Ama yürüyen Tadic'le formsuz Fred'i sahada tutarak ve çift santrfora dönerek rakibe aslında avantajlı bir ortam sundu."

Ömer Üründül Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

"Sınırsız enerji harcayan Trabzonlu futbolcuların yorulmasıyla F.Bahçe yoğun bir baskı kurdu. Önce beraberliği buldu, sonra da uzatmanın son dakikasında Amrabat'la çok önemli 3 puanın sahibi oldu."

Ömer Üründül Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

"Trabzonspor, sınırsız enerjiyle elinden geleni yaptı. Aynı uzun süre 10 kişi oynadıkları Beşiktaş maçı gibi."

Ömer Üründül Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

"Uğurcan yine çok başarılı performans gösterdi. Benim en çok sevindiğim özel bir konu var, o da Trabzon seyircisinin hiçbir şekilde en ufak taşkınlık yapmadan maçı izlemeleriydi."

Ömer Üründül Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

"Bütün temennim bu şekilde devam etmeleriydi. Oğuzhan Çakır'ın, Okay'ın kafa vuruşu öncesi çaldığı düdük yanlıştı."

Ömer Üründül Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

"İkinci VAR skandalı da Trabzonspor ceza alanındaki pozisyonda incelenme istememesiydi."

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