Ömer Üründül Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 11. haftası dev bir maça sahne oldu. Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Maçın ardından Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül dev mücadeleyi değerlendirdi. İşte o yazı... (FB TS SPOR HABERİ)
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"Burada VAR'ın inceleme istemesi doğruydu. Sonra Mourinho hamlelere başladı, girenler doğruydu. Ama yürüyen Tadic'le formsuz Fred'i sahada tutarak ve çift santrfora dönerek rakibe aslında avantajlı bir ortam sundu."
"Sınırsız enerji harcayan Trabzonlu futbolcuların yorulmasıyla F.Bahçe yoğun bir baskı kurdu. Önce beraberliği buldu, sonra da uzatmanın son dakikasında Amrabat'la çok önemli 3 puanın sahibi oldu."
"Trabzonspor, sınırsız enerjiyle elinden geleni yaptı. Aynı uzun süre 10 kişi oynadıkları Beşiktaş maçı gibi."
"Uğurcan yine çok başarılı performans gösterdi. Benim en çok sevindiğim özel bir konu var, o da Trabzon seyircisinin hiçbir şekilde en ufak taşkınlık yapmadan maçı izlemeleriydi."
"Bütün temennim bu şekilde devam etmeleriydi. Oğuzhan Çakır'ın, Okay'ın kafa vuruşu öncesi çaldığı düdük yanlıştı."
"İkinci VAR skandalı da Trabzonspor ceza alanındaki pozisyonda incelenme istememesiydi."
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