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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho paylaşımlarına devam ediyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçı sonrası sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım daha yaptı. İşte Mourinho'nun o paylaşımı... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 13:23 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 13:25
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FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho paylaşımlarına devam ediyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından Trabzonspor maçıyla ilgili bir paylaşımda daha bulundu.

Portekizli hoca, Denswil ile Osayi-Samuel arasında yaşanan ve kırmızı kart bekledikleri pozisyonu paylaştı.

Mourinho bu paylaşımına, "Sarı formalıya yapılınca sadece sarı kart." ifadelerini yazdı.

PENALTI BEKLENEN POZİSYONU PAYLAŞTI

Jose Mourinho, Trabzonspor maçının ardından penaltı bekledikleri pozisyonu paylaşmıştı.

Mourinho paylaşımda, "İzleyin ve gülün. Eğer beğendiyseniz bütün maçı izleyin çünkü komedi bu pozisyonla bitmedi." ifadelerini kullanmıştı.

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