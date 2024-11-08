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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko Onuralp Bitim'i kadrosuna kattı! Bayern Münih'e kiraladı

Fenerbahçe Beko Onuralp Bitim'i kadrosuna kattı! Bayern Münih'e kiraladı

Fenerbahçe Beko, son olarak NBA'de Chicago Bulls forması giyen 25 yaşındaki basketbolcu Onuralp Bitim'i kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler, Onuralp'in sezon sonuna kadar Alman ekibi Bayern Münih'e kiralık olarak gittiğini de açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 14:20
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Fenerbahçe Beko Onuralp Bitim'i kadrosuna kattı! Bayern Münih'e kiraladı

Fenerbahçe Beko, son olarak NBA'de Chicago Bulls forması giyen 25 yaşındaki basketbolcu Onuralp Bitim ile 2027-2028 sezonu sezonuna kadar sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, Onuralp'in sezon sonuna kadar Alman ekibi Bayern Münih'e kiralık olarak gittiğini de açıkladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, son olarak NBA'de Doğu Konferansı ekiplerinden Chicago Bulls'ta oynayan milli oyuncu Onuralp Bitim'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncuyla 2027-2028 sezonu sonuna kadar da sözleşme imzaladığı belirtilirken, bu sezon da Alman temsilcisi Bayern Münih'te kiralık olarak oynayacağı ifade edildi.

Onuralp Bitim kariyerinde Türkiye'de A. Efes, Karşıyaka ve Bursaspor'da forma giyerken, NBA'de de Chicago Bulls'ta mücadele etti. Bitim, NBA'de görev aldığı 23 maçta 3.5 sayı ve 1.4 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

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