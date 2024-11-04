TFF'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası flaş karar!

Maçın 59. dakikasında Trabzonspor penaltı kazandı. Bordo-mavililer için penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Simon Banza penaltıyı gole çevirdi ve maça dengeyi getirdi.

Trabzonspor, 67. dakikada bir penaltı daha kazandı. Simon Banza tekrar topun başına geçti ve Livakovic'i bir kez daha mağlup ederek Trabzonspor'u öne geçiren golü kaydetti.