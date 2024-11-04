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Haberler Fenerbahçe

TFF'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası flaş karar!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan derbide Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (TS FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 13:38
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TFF'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası flaş karar!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası derbiye sahne oldu. Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.

TFF'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası flaş karar!

Maçın 42. dakikasında Fenerbahçe, Youssef En-Neysri'nin asistinde Fred'in golüyle 1-0 öne geçti.

TFF'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası flaş karar!

İlk yarıda başka gol olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

TFF'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası flaş karar!

Maçın 59. dakikasında Trabzonspor penaltı kazandı. Bordo-mavililer için penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Simon Banza penaltıyı gole çevirdi ve maça dengeyi getirdi.

TFF'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası flaş karar!

Trabzonspor, 67. dakikada bir penaltı daha kazandı. Simon Banza tekrar topun başına geçti ve Livakovic'i bir kez daha mağlup ederek Trabzonspor'u öne geçiren golü kaydetti.

TFF'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası flaş karar!

Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun 75. dakikadaki golüyle maça tekrar dengeyi getirdi.

TFF'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası flaş karar!

Maçın son anları ise büyük bir heyecana sahne oldu. Normal sürenin bitiminin ardından geçilen 12 dakikalık uzatma bölümünün son anlarında Sofyan Amrabat Fenerbahçe adına sahneye çıktı ve sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golü kaydetti.

TFF'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası flaş karar!

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Süper Lig'de 23 puana yükselerek zirveyi takibi sürdürdü. Trabzonspor ise 12 puanda kalarak 11. sıraya geriledi.

TFF'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası flaş karar!

Öte yandan derbi sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi flaş bir karar aldı.

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