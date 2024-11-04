TFF'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası flaş karar!
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan derbide Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (TS FB SPOR HABERİ)
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Maçın 59. dakikasında Trabzonspor penaltı kazandı. Bordo-mavililer için penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Simon Banza penaltıyı gole çevirdi ve maça dengeyi getirdi.
Trabzonspor, 67. dakikada bir penaltı daha kazandı. Simon Banza tekrar topun başına geçti ve Livakovic'i bir kez daha mağlup ederek Trabzonspor'u öne geçiren golü kaydetti.
Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun 75. dakikadaki golüyle maça tekrar dengeyi getirdi.
Maçın son anları ise büyük bir heyecana sahne oldu. Normal sürenin bitiminin ardından geçilen 12 dakikalık uzatma bölümünün son anlarında Sofyan Amrabat Fenerbahçe adına sahneye çıktı ve sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golü kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Süper Lig'de 23 puana yükselerek zirveyi takibi sürdürdü. Trabzonspor ise 12 puanda kalarak 11. sıraya geriledi.
Öte yandan derbi sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi flaş bir karar aldı.
RİVA'DA TOPLANTI KARARI
Sabah'ın haberine göre, TFF yönetimi derbi sonrasında toplantı kararı aldı. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başında olacağı toplantı Riva'da düzenlenecek.
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