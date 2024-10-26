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Haberler Süper Lig

Stanimir Stoilov: Sahada bugün 12 kişi gibiydik.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe evinde Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 22:43
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Stanimir Stoilov: Sahada bugün 12 kişi gibiydik.

Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Enerjimiz ve sahadaki duruşumuz kesinlikle üst seviyedeydi, istediğimiz o dinamik futbolu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum." dedi.

Stoilov, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, mükemmel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Çok güçlü bir takıma ve çok iyi bir teknik direktöre karşı bir galibiyet aldıklarını belirten Stoilov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enerjimiz ve sahadaki duruşumuz kesinlikle üst seviyedeydi, istediğimiz o dinamik futbolu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Taraftarlarımız bizimle bütünleşerek bugün bizlere verdikleri muhteşem destekle ve galibiyeti hak ettiler. Oyuncularım sahada 10 kişi kaldığımız dönemde bile 10 kişi olduklarını asla hissetmediler. Tam tersine sahada sanki biz bugün 12 kişi gibiydik. Çünkü taraftarlarımız bize ekstra bir güç kattı, verdikleri destekte kendilerine özel olarak bununla ilgili teşekkür etmek istiyorum."

Stoilov, galibiyete katkı koyan herkese teşekkür ederek, "Bu galibiyeti bugün hep beraber aldık. Her zaman söylediğim gibi biz beraber olduğumuzda kimse bizi durduramaz. Şimdi bu şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. İstediğimiz futbolu sahaya yansıtmaya devam etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda bugünkü galibiyetle beraber oyuncularımız da seviyemizin ne kadar yüksek olduğunu gördüler." dedi.

Müsabakanın hakemi hakkında bir soru üzerine Stoilov, "Hakemlerle ilgili çok fazla yorum yapmayı sevmiyorum. Çünkü federasyonda bununla ilgilenen insanlar var ama iptal edilen gol enteresandı. Daha önce Romeo'nun da golü iptal edilmişti. Daha sonra bakıldığında çok açık bir gol oldu. O zaman ortaya çıkmıştı. Tabii ki bu tarz goller iptal edildiğinde oyuncuları o anda etkileyebiliyor." diye konuştu.

Stoilov, devre arasında oyuncularına aynı dinamizm ve konsantrasyonla devam etmelerini söylediğini belirterek, "Aynı şekilde geriye çekilmememiz gerektiğini de söyledim ama tabii ki iyi defans yapmaya devam etmemiz gerekiyordu. Çünkü iyi defans yapınca golü bulacağımızı biliyordum." ifadelerini kullandı.

Hücum hattında Kubilay Kanatsızkuş'un ardından Romulo'nun da sakatlandığını, gelecek hafta da Anthony Dennis ve Isaac Solet'in cezaları nedeniyle forma giyemeyeceğini hatırlatan Stoilov, "Ama biz bunların üstesinden geleceğiz, bunları çözeceğiz. Çünkü bu rotasyonları yapmak ve eksik olan bölgelerde oynayacak oyuncuları oralara adapte etmek bizim işimiz. Ama dediğim gibi en büyük problem bizim için şu anda forvet hattında diyebiliriz. Çünkü orada 2 oyuncumuz sakat. Fofana da en iyi fiziksel durumunda değil şu an için." değerlendirmesinde bulundu.

Stoilov, bu galibiyeti hemen unutup Gaziantep FK maçına odaklanmaları gerektiğini belirterek, "Bazen oyuncular önemli galibiyetlerden sonra bunun rehavetine kapılabiliyorlar. Bunun yaşanmaması gerekiyor." diye konuştu.

Isaac Solet'in iyi ve parlak bir geleceğe sahip olabilecek bir isim olduğunu belirten Stoilov, yine de oyuncunun geliştirmesi gereken yönleri olduğunu sözlerine ekledi.

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