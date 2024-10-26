Kasımpaşa - Samsunspor maçı | CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 10. hafta müsabakasında müsabakasında Kasımpaşa ile Samsunspor karşı karşıya geliyor.
KASIMPAŞA - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kasımpaşa - Samsunspor maçı 26 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
KASIMPAŞA - SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Winck, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Brekalo, Da Costa.
Samsunspor: Okan, Bola, Van Drongelen, Bedirhan, Zeki, Soner, Ntcham, Emre, Holse, Kingsley, Marius.