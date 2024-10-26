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Haberler Süper Lig

Kasımpaşa - Samsunspor maçı | CANLI İZLE

Kasımpaşa ile Samsunspor Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 16:50 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 17:00
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Kasımpaşa - Samsunspor maçı | CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 10. hafta müsabakasında müsabakasında Kasımpaşa ile Samsunspor karşı karşıya geliyor.

KASIMPAŞA - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Samsunspor maçı 26 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

KASIMPAŞA - SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Winck, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Brekalo, Da Costa.

Samsunspor: Okan, Bola, Van Drongelen, Bedirhan, Zeki, Soner, Ntcham, Emre, Holse, Kingsley, Marius.

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