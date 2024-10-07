Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta oynanan müsabakaların VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Kayıtlarda Başakşehir'in Kayserispor'u ağırladığı maçın 46. dakikasında elle oynama sebebiyle beklenen penaltının VAR görüşmeleri ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçının 26. dakikasında siyah beyazlıların VAR'dan kazandığı penaltı ile ilgili konuşmalar yer aldı.

Ayrıca Kasımpaşa - Bodrum FK maçının 34. dakikasında öncesinde yapılan faul nedeniyle iptal edilen gol ile ilgili VAR görüşmeleri de paylaşıldı.

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