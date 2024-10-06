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Haberler Süper Lig

Konyaspor 2 - 1 Eyüpspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 8.haftasında Konyaspor ve Eyüpspor karşı karşıya geldi. Mücadele Konyaspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 15:32 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 15:39
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Konyaspor 2 - 1 Eyüpspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Maçın 65. dakikasında Eyüpspor Ahmed Kutucu'nun golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. 72. dakikada ise Konyaspor, Yusuf Erdoğan'ın golüyle skora dengeyi getirdi. Ev sahibi ekipte Aleksic, 90+6'da kaydettiği golle takımına 3 puanı getirdi.

Bu mücadele sonucu Konyaspor 11 puana yükseldi. Eyüpspor ise ligde 12 puanda kaldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor Beşiktaş'a konuk olacak; Eyüpspor ise sahasında Göztepe'ye konuk olacak.

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